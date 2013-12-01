نقش سنجش و آزمونها در پيشبرد اهداف آموزشي بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قمرزاده ظهر یکشنبه در نشست هم انديشي كارشناسان سنجش شهرستانها ومناطق كهگيلويه وبويراحمد بااشاره به تاريخچه تشكيل اتحاديه هاي انجمن هاي اسلامي و رسالت و مأموريت آنها افزود: بعد ازاجراي آزمونها و تحليل نتايج آنها عملكرد دانش اموزان طي كارنامه مشتمل برعملكرد ارائه و وضعيت دانش آموز درمدرسه شهرستان واستان ونهايتاً دركشور كاملاً مشخص می شود.

وی بیان داشت: با ارائه كارنامه ي توصيفي نكات قوت و ضعف دانش آموزان مشخص شده و برنامه اي جبراني برای تقویت و پیشرفت دانش آموز ارائه می شود.

مديرعامل مؤسسه علمي آينده سازان كشور اظهار داشت: در راستاي رفع كاستيهاي آموزشي باید نشستهای تخصصی برگزار شده و با هم اندیشی و استفاده از کارشناسان آموزشی راهکارهای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

قمر زاده افزود: همه معلمان مدارس باید به نقاط قوت و ضعف دانش آموزان خود آگاه بوده و آنها را در مسیر درست پیشرفت و آموزش بهتر قرار دهند.

وی تصریح کرد: به خواسته رهبر معظم انقلاب روحیه علم‌طلبی به جای مدرک‌گرایی باید ترویج یافته و خلاقیت و نوآوری در میان دانش‌آموزان گسترش یابد.

قمرزاده بیان داشت: آموزش و پرورش خاکریز امن و مناسبی برای ارتقای دانش و استفاده از فرصت‌های مناسب برای پیشرفت است.

قائم مقام دبيركل اتحاديه انجمن هاي اسلامي كشور افزود: باید از ظرفیت‌ها در مسیر تحقق اهداف سند بنیادین آموزش و پروش بهره برده و تحولات اساسی در بحث آموزش داشته باشیم.

قمرزاده با اشاره به وظایف اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان تصریح کرد: این اتحادیه همزاد انقلاب است و با نظر امام راحل تشکیل شده است و اگر از طریق اقدامات علمی و فرهنگی به کسب درآمدی برسیم، وظیفه داریم تا آن را به نظام آموزش و پرورش برگردانیم.

پويايي آموزش به ارزشيابي صحیح و استفاده از ابزارهاي متنوع وابسته است

مديركل آموزش وپرورش استان نیز در این نشست گفت: پويايي آموزش به اجراي صحيح ارزشيابي واستفاده از ابزارهاي متنوع وابسته است.

هادی زارع پور افزود: اگر دانش آموزان احساس کنند كه استفاده از ابزارها به منظور كمك به بهبود يادگيري آنها است این امر موجب بالا رفتن عزت نفس و علاقمندي بيشتر آنها به آزمون ها مي شود.

وی با اشاره به تاريخچه ي پيدايش ارزشيابي و ضرورت و نقش ارزشيابي در فرايندياددهي و يادگيري گفت: درمقوله ي سنجش با استفاده از ابزارهاي مختلف به گردآوري اطلاعات پرداخته مي شود.

زارع پور افزود: در مقوله ارزشيابي نیز اطلاعات گردآوري شده به كمك ملاكهاي از پيش تعيين شده تجزيه وتحليل شده و عملكرد دانش آموزان قضاوت مي شود.

رئيس اداره سنجش آموزش و پرورش استان نیز در این نشست با اشاره به نقش سنجش وارزشيابي دربهبود فرايند ياد دهي و يادگيري گفت: اگردرفرايند يادگيري ازهمه ي ابزارهاي مرتبط گردآوري اطلاعات به تناسب نيازدانش آموزان وموضوعات درسي استفاده شود نتايج بهتري درراستاي شناسايي پيش نيازهاي دانش اموزان فراهم خواهد شد.

علي بخش يوسفي افزود: سيستم نظارتي در شهرستانها و مناطق بايد فعالتر و محيط مدرسه و آزمونها باید به گونه ای باشد كه دانش آموزان احساس امنيت کنند.

وی تصریح کرد: دانش آموزان باید برگزاري آزمون ها به شيوهاي مختلف را برنامه اي مكمل براي كمك به بهبود يادگيري خود قلمداد کرده و به ارزيابي خود بپردازند.