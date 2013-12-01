راهکارهای برون رفت نظام سلامت از چالشها/ پرهیز از کارهای احساسی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در جلسه مشترک معاونین درمان دانشگاههای علوم پزشکی ومسئولین سازمان نظام پزشکی سراسر کشور با اشاره به اینکه جامعه پزشکان و پیراپزشکان به رغم بعضی بی مهری ها، باز هم در ارزیابی محبوبیت مردمی رتبه دوم یا سوم را دارند، افزود: حرفه پزشکی یکی از مقدس ترین حرفه هایی است که تاریخ به آن مهر تایید زده و نباید فضایی ایجاد گردد که اعتماد مردم از این گروه سلب شود.

وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: بحث منزلت و هویت جامعه پزشکی از مهمترین چالشهای کنونی جامعه پزشکی است و دراین راستا همراهی خوبی بین سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت ایجاد شده است که برگزاری اینگونه نشستهای مشترک فرصت مغتنمی برای برطرف کردن چالشهای نظام سلامت و حفظ منزلت و شان جامعه پزشکی است.

وی افزود: نباید با بزرگنمایی تعداد محدودی از متخلفین آن را به کل جامعه پزشکی تعمیم دهیم چون دامن زدن به این موضوعات و برجسته کردن آنها باعث اختلال در روابط بیمار و پزشک می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه بسیاری از پزشکان با خلوص نیت کار می‌کنند، یادآور شد: لازم است رابطه معقول و محترمانه میان پزشکان و بیماران وجود داشته باشد و هر عاملی که این رابطه را بر هم زند، باعث ضربه زدن به نظام سلامت خواهد شد.

به گفته وزیر بهداشت، در همه اصناف و گروهها ممکن است متخلفانی وجود داشته باشند، اما این موضوع به معنای آن نیست که آن گروه یا صنف همه متخلف هستند باید متخلفین را معرفی و از مجاری قانونی با آنها برخورد شود. لذا با ابزار تعامل مثبت وزارتخانه با سازمان نظام پزشکی و انجمنهای تخصصی می توان زمینه نظارت‌بر خدمات پزشکی علمی‌تر، جدی‌تر، کارآمدتر و اثربخش تری را فراهم کرد تا با در نظر گرفتن حقوق مردم ،جامعه پزشکی نیز به حقوق قانونی خود برسند.

وي يكي از راهكارهاي مهم برون رفت نظام سلامت از چالشهاي فعلي را واقعي شدن تعرفه‌ها و پوشش فراگير بيمه‌ها عنوان كرد و افزود: در این راستا باید از کارهای احساسی، جنجالی و بخشنامه‌ای صرف، پرهیز کرد و با عقلانیت حرکت كرد تا تصمیمات قابل دفاع باشند.

وزیر بهداشت گفت: اکنون زمان انجام کارهای نمایشی نیست لذا در این حوزه، نظام پزشکی می‌تواند پیشتاز باشد چرا که با تقویت نماینده صنوف، بهتر می‌توانیم در جهت احقاق حق مردم گام برداریم .

هاشمی در ادامه وزارت بهداشت را در شرایط فعلی، به بدنی تشبیه کرد که خون در آن جریان نداشته باشد و انتظار داشته باشیم اعضا و جوارح بدن کارهای خود را به خوبی انجام دهد.

وي در پايان يادآور شد: با کمبود منابع و اعتبار قادر نخواهیم بود آنطور که شایسته مردم عزیزمان است، ارائه خدمت کنیم .