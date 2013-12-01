وضعیت اقتصادی مردم سیستان و بلوچستان با توجه به پتانسیل های موجود پسندیده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیران جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: توسعه استان نیازمند عزم جدی، استواری و همچنین تغییر در مسیر است.

وی خطاب به مدیران جهاد کشاورزی ابراز داشت: مدیران باید از نگاه قالبی و کلیشه‌ای بیرون آمده و در راستای معطوف کردن نگاه سرمایه گذاران و همچنین کارآفرینان به این منطقه و بالفعل سازی پتانسیل های موجود تلاش کنند.

هاشمی با بیان اینکه بودجه کلیشه ای و قالب اداری جوابگوی اشتغال و کارآفرینی برای استان نیست از مدیران جهاد کشاورزی خواست تا ظرف مدت چند روز آینده نسبت به ارایه 3 طرح ملی – استانی به منظور بررسی و پیگیری اقدام کنند.

وی همچنین در این جلسه از مدیران جهاد کشاورزی خواست تا با تشکیل جلسه خود انتقادی و با بکار گیری اندیشه جمعی نسبت به ارایه راهکارهای لازم به منظور رفع مشکلات موجود در قالب طرحی ویژه اقدام کنند.

هاشمی با تاکید بر اینکه باید غبار اقتصادی از چهره مردم استان زدوده شود خاطرنشان ساخت: مدیران باید از وابستگی خود به فضاهای رنگین کاسته و تمام توان خود را برای کارآفرینی به کار گیرند.

استاندار همچنین با اشاره به ضرورت و نهادینه سازی روحیه جهادی به منظور توسعه استان اظهار داشت: باید فضای کار و روحیه خدمت را هم چون جهاد گران 8 سال دفاع مقدس تبدیل کرد و عزم و اراده سنگر سازان بی سنگر در آن زمان الگو برداری کرد.