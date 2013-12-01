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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۶

نماینده پارلمان عراق:

حزب الله و ارتش سوریه با تکفیری ها می جنگند

حزب الله و ارتش سوریه با تکفیری ها می جنگند

یکی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به تاثیر پذیری کشورش از تحولات سوریه،گروههای تکفیری را عامل قتل شمار زیادی از افراد بیگناه در سوریه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، اسکندر وتوت گفت: هزاران سوری به دست گروههای مسلح خارجی در سوریه کشته می شوند.

نماینده عضو فراکسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد: سقوط نظام سوریه تاثیر منفی زیادی بر عراق می گذارد.

وی افزود: ارتش سوریه با حمایت نیروهای حزب الله لبنان علیه گروههای تفکیری تروریستی می جنگند.

این نماینده پارلمان عراق اعلام کرد: هزاران تروریست خارجی سبب مرگ هزاران سوری بی گناه شده اند و سازمانهای حقوق بشری باید در قبال کشتار تروریست ها و تکفیری ها در سوریه واکنش موثر نشان دهند.

کد مطلب 2186565

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