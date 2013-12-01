حزب الله و ارتش سوریه با تکفیری ها می جنگند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، اسکندر وتوت گفت: هزاران سوری به دست گروههای مسلح خارجی در سوریه کشته می شوند.

نماینده عضو فراکسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد: سقوط نظام سوریه تاثیر منفی زیادی بر عراق می گذارد.

وی افزود: ارتش سوریه با حمایت نیروهای حزب الله لبنان علیه گروههای تفکیری تروریستی می جنگند.

این نماینده پارلمان عراق اعلام کرد: هزاران تروریست خارجی سبب مرگ هزاران سوری بی گناه شده اند و سازمانهای حقوق بشری باید در قبال کشتار تروریست ها و تکفیری ها در سوریه واکنش موثر نشان دهند.