آموزش امر مهم در مقابله با اثرات زلزله است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اگر این آموزش به درستی به دانشآموزان داده شود درصد بالایی از حوادث در زمان زلزله کاهش مییابددر استان، معاونت سلامت مسئول برگزاری این مانور است و مربیان بهداشت و هلالاحمر این آموزشها را به دانشآموزان میدهند.
وی ادامه داد: مانور زلزله در سراسر مدارس اجرا میشود و همه دانشآموزان در آن شرکت میکنند زیرا اگر مشکلی پیش آید، کل شهر تحت تاثیر زلزله قرار میگیرد.
مدیر کل سازمان آموز و پرورش استان زنجان افزود: آموزشهای داده شده به دانشآموزان در برابر زلزله دو حوزه دارد یکی خروج درست از ساختمان و دیگری پناهگیری درست و کل مفهوم آن این است که در پناهگیری آیتمهای مورد نظر و مکان پناهگیری به دانشآموزان آموزش داده میشود تا فرد بتواند در هر مکانی که است مکانهای امن را شناسایی کند.
نظری افزود: به دانشآموزان، آموزش داده میشود که هنگام وقوع زلزله و هنگام لرزش کسی فرار نکند و در هر جایی که قرار دارد پناه بگیرد، زیرا فرار عامل حادثه است.
مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه مقام معظم رهبری جملهای با این مضمون دارند که زلزله بلا نیست، بلکه رفتار نادرست ما سبب ایجاد بلا میشود افزود: بعد از پایان لرزش به دانشآموزان آموزش داده میشود که ساختمان را ترک کنند زیرا امکان لرزش بعدی زیاد است، البته نوع خروج آموزش داده میشود تا خروج حادثهساز نشود و شناسایی مکان امن محوطه نیز بسیار مهم است که اگر در لرزشهای بعدی ساختمان فرو ریخت، در امان باشند.
نظری افزود: اولویت اصلی، مقاوم بودن مدرسه است، زیرا اگر مدرسه مقاوم نباشد حادثه به قدری بزرگ است که حتی در صورت وجود امکانات، امکان جمع کردن آن وجود ندارد، به همین دلیل استاندارد مدارس بسیار بالا است تا به امروز نیز تجربه نشان داده است مدارس در زمان حادثه به پایگاههای امداد و نجات تبدیل شدهاند.
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