آموزش امر مهم در مقابله با اثرات زلزله است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اگر این آموزش به درستی به دانش‎آموزان داده شود درصد بالایی از حوادث در زمان زلزله کاهش می‎یابددر استان، معاونت سلامت مسئول برگزاری این مانور است و مربیان بهداشت و هلال‌احمر این آموزش‎ها را به دانش‎آموزان می‎دهند.

وی ادامه داد: مانور زلزله در سراسر مدارس اجرا می‌شود و همه دانش‎آموزان در آن شرکت می‎کنند زیرا اگر مشکلی پیش آید، کل شهر تحت تاثیر زلزله قرار می‌گیرد.

مدیر کل سازمان آموز و پرورش استان زنجان افزود: آموزش‎های داده شده به دانش‎آموزان در برابر زلزله دو حوزه دارد یکی خروج درست از ساختمان و دیگری پناهگیری درست و کل مفهوم آن این است که در پناه‎گیری آیتم‎های مورد نظر و مکان پناه‎گیری به دانش‎آموزان آموزش داده می‌شود تا فرد بتواند در هر مکانی که است مکان‎های امن را شناسایی کند.



نظری افزود: به دانش‎آموزان، آموزش داده می‌شود که هنگام وقوع زلزله و هنگام لرزش کسی فرار نکند و در هر جایی که قرار دارد پناه بگیرد، زیرا فرار عامل حادثه است.



مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه مقام معظم رهبری جمله‎ای با این مضمون دارند که زلزله بلا نیست، بلکه رفتار نادرست ما سبب ایجاد بلا می‌شود افزود: بعد از پایان لرزش به دانش‎آموزان آموزش داده می‌شود که ساختمان را ترک کنند زیرا امکان لرزش بعدی زیاد است، البته نوع خروج آموزش داده می‌شود تا خروج حادثه‎ساز نشود و شناسایی مکان امن محوطه نیز بسیار مهم است که اگر در لرزش‎های بعدی ساختمان فرو ریخت، در امان باشند.

نظری افزود: اولویت اصلی، مقاوم بودن مدرسه است، زیرا اگر مدرسه مقاوم نباشد حادثه به قدری بزرگ است که حتی در صورت وجود امکانات، امکان جمع کردن آن وجود ندارد، به همین دلیل استاندارد مدارس بسیار بالا است تا به امروز نیز تجربه نشان داده است مدارس در زمان حادثه به پایگاه‎های امداد و نجات تبدیل شده‎اند.