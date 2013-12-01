ضرورت حفظ و نگهداري بناهاي تاريخي شهر همدان/ باغ بديع الحكما حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طبی مسرور ظهر یکشنبه در بازدید اعضا و رئيس كميسيون فني، عمراني وتوسعه امور زيربنايي و املاك شوراي اسلامي شهر همدان از وضعيت باغ بديع الحكما همدان اظهار داشت: تغييرات فيزيكي عمده اي بر بناي باغ بديع الحكما صورت نگرفته است.

حميد رضا طبي مسرور با اشاره به هويت و تاريخي بودن باغ و بناي باغ بديع الحكما اظهار داشت: سقف دو مورد از اتاقهاي بناي اين باغ صرفا براثر فرسودگي مصالح و تيرچوبي آن فرو ريخته است كه نياز به مرمت سريع دارد.

طبي مسرور حفظ و نگهداري اينگونه بناها براي هويت پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين را ضروري دانست و يادآور شد: تعداد عمده اي از درختان اين باغ نيز داراي ارزش بوده كه بايد حفظ شوند.

وي ضمن تشكر از حساسيت اصحاب رسانه در زمينه حفظ و نگهداري باغ بديع الحكما به عنوان بناي تاريخي و فرهنگي، اظهار داشت: شوراي اسلامي شهر همدان از انتقادها و پيشنهادات رسانه ها در راستاي رفع مشكلات و مسائل شهري استقبال مي كند.

طبي مسرور تاكيد كرد: مالكان براي هرگونه عمليات تخريب و ساخت بايد صرفا برابر قانون و مصوبه ماده 14 باغات و با مراجعه به مراجع قانوني و اخذ مجوز بدون هر تغييري در اصل بناي باغ و درختان سالم اقدام كنند.

عضو كميسيون فني، عمراني وتوسعه امور زيربنايي و املاك شوراي اسلامي شهر همدان نيز در اين بازديد اظهار داشت: حفظ و نگهداري هویت فرهنگی ، تاریخی و فضاي سبز شهر همدان امری ضروری و غیر قابل انکار است چرا كه اينها ميراث نسل امروز براي آيندگان خواهد بود.

حجت الاسلام سيد مجيد موسوي اضافه كرد: با توجه به موقعيت مكاني و فضاي مطلوب ساختمان بديع الحكما مي توان از اين بنا پس از مرمت و بازسازي به عنوان فرهنگسرا استفاده كرد و در اختيار نوجوانان وجوانان گذاشت.

در اين بازديد نماينده مالك باغ بديع الحكما در پاسخ به سئوال رئيس كميسيون فني، عمراني وتوسعه امور زيربنايي و املاك شوراي اسلامي شهر در خصوص علت تغيير كاربري باغ اظهار داشت: به هيچ وجه قصد تخريب و قطع درختان را نداريم بلكه هم اكنون در حال رايزني با سازمان ميراث فرهنگي براي مرمت بنا هستيم و در زمينه قطع احتمالي درختان فرسوده باغ با سازمان فضاي سبز هماهنگي داشته و پس از اخذ مجوزهاي قانوني اقدامات صورت خواهد گرفت.

