تولید بیش از 235 هزارتن شمش آلومینیوم در سال 92

به گزارش خبرگزاری مهر، شركت های تحت پوشش ایمیدرو، تولید 235 هزار و 677 تن شمش آلومینیوم را در 8 ماهه امسال به ثبت رساندند. دفتر مدیریت تحول اداری و فناوری اطلاعات ایمیدرو اعلام كرد: از ابتدای فروردین تا پایان آبان سال 92، مجموع تولید شمش آلومینیوم سه شركت ایرالكو، المهدی و هرمزآل، بیش از 5 درصد رشد یافت.

این در حالی است كه میزان تولید شمش آلومینیوم در 8 ماهه سال گذشته، 224 هزار و 34 تن بود. در این میان، شركت ایرالكو 118 هزار و 924 تن، المهدی 70 هزار و 736 تن و هرمزآل 46 هزار و 17 تن شمش تولید كردند.

افزون بر این، از ابتدای فروردین تا پایان آبان، میزان تولید پودر آلومینا توسط شركت آلومینای ایران، با 14 درصد رشد، به 165 هزار و 565 تن رسید. اما میزان تولید این ماده اولیه تولید آلومینیوم در مدت مشابه سال گذشته، 145 هزار و 727 تن بود.