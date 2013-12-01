پانزدهمین مانور زلزله و ایمنی در مدارس دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرماندار شهرستان دامغان صبح یکشنبه در مانور زلزله و ایمنی در جمع دانش آموزان دبیرستان حضرت ابوالفضل(ع) شهرک بوستان این شهر اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی در برگزاری اینگونه مانورها بالا بردن آمادگی جامعه در مواقع بروز حادثه و زلزله است.

عباس طاهران پور با بیان اینکه امسال پانزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در کشور برگزار می شود تصریح کرد: وقوع زلزله بم که منجر به کشته شدن 35 هزار نفر از شهروندان آن منطقه شد یک درس و عبرت برای ما بود که باید بدانیم که این حوادث خبر نمی کند و بلکه ما باید هوشیار باشیم و آمادگی خود را برای مقابله با چنین حوادثی تقویت کنیم.

وی افزود: در حادثه زلزله بم بر اساس آمار 8 هزار دانش آموز جان خود را از دست دادند که وقوع آن حادثه برای همه ملت ایران تلخ و فراموش نشدنی بود.

معاون فرماندار شهرستان دامغان خاطر نشان ساخت: باید بکوشیم با افزایش آگاهی، اطلاعات و بهره گیری از آموزش های کارشناسان و انتقال آن به دیگر افراد بتوانیم نقش خودمان را در برابر وقع حوادث و خطرات احتمالی به ویژه زلزله افزایش دهیم.

وی همچنین بر شناسایی مکان های پناه گیری در مواقع بروز حادثه به ویژه زلزله در مدارس تأکید کرد و گفت: این امر یک نکته اساسی و مهم است که باید مورد توجه دانش آموزان قرار گیرد.

در این مانور با به صدا در آمدن آژیر خطر و زلزله فرضی دانش آموزان آمادگی و توان خود را در برابر وقوع زلزله به نمایش گذاشتند.

پانزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با همکاری ادارات آب و فاضلاب شهری و روستایی، مرکز فوریت های پزشکی 115، جمعیت هلال احمر، نیروی انتظامی، آب، برق و گاز و آموزش و پرورش برگزار شد.

این مانور با هدف آمادگی در برابر زلزله از سوی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، وزارت علوم- تحقیقات و فن آوری، وزارت آموزش و پرورش، جمعیت هلال احمر، سازمان مدیریت بحران کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و با شعار "دانش آموزان بیاموزیم و به دیگران آموزش دهیم" در سراسر کشور برگزار شد.