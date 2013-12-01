تمدید مهلت شرکت در آزمون کارآفرینی دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: ثبتنام و شركت در آزمون سراسري كارآفريني دانش آموزان سال 1392 توجه کنند که به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ براي ثبت نام اقدام ننمودهاند، ترتيبي اتخاذ گرديده تا روز پنجشنبه 14 آذرماه بتوانند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.
لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده با فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبتنام به سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون سراسري كارآفريني دانش آموزان سال 1392 اقدام نمايند.
نظر شما