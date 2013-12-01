  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۰

تمدید مهلت شرکت در آزمون کارآفرینی دانشگاه تهران

تمدید مهلت شرکت در آزمون کارآفرینی دانشگاه تهران

ثبت نام و شرکت در آزمون دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران برای دانش آموزان تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري كارآفريني دانش آموزان سال 1392 توجه کنند که به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ براي ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده تا روز پنجشنبه 14 آذرماه بتوانند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده با فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام به سايت سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون سراسري كارآفريني دانش آموزان  سال 1392 اقدام نمايند.

کد مطلب 2186580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها