فرصت حضور نخبگان و مفاخر فارس در جامعه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت افزود: دانشجویان و جوانان دارای بیشترین پتانسیل و توانمندی در بخش های مختلف هستند که باید آنها را شکوفا کرد.

وی ادامه داد: ایجاد فرصت برای شکوفا شدن استعدادها و ایجاد روحیه خودباوری برای آنها الزامی است که در این میان برگزاری کنگره ها و همایش های تخصصی بهترین فرصت برای جوانان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان اینکه استان فارس دارای پتاسیل بسیار بزرگی در بخش جوانان است، گفت: وجود دانشگاه های موفق و دانشجویان متخصص در فارس این فرصت را مهیا کرده که فارس و شیراز بتواند جایگاه مهمی در مباحث علمی کشور داشته باشد و میزبانی چهارمین کنگره ملی "پیشگامان پیشرفت" نشان از این توانمندی است.

همتی تصریح کرد: تقویت روحیه خودباوری از مهمترین اهداف این کنگره است که علاوه بر مباحث علمی باید چنین کنگره ها و همایش هایی در بحث فرهنگی و هنری نیز راه اندازی شود.

وی تاکید کرد: یکی از نگرانی های امروز در استان فارس مباحث مربوط به اشتغال است که اگر بتوانیم جوانان و نخبگان را به این درجه از خودباوری برسانیم به طور حتم مشکل اشتغال نیز برطرف می شود.

کنگره ملی پیشگامان پیشرفت در تاریخ 14 تا 15 آذر در شیراز برگزار می شود.