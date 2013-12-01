رادیو قزوین صاحب رتبه کشوری شد

بگزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن صادقی جهانی روز یکشنبه در مراسم تجلیل از برترین های رادیو قزوین با قدردانی از تلاش عوامل برنامه سازی در رادیو گفت: تولید برنامه های کیفی و فاخر بیانگر توانمندی و عملکرد حرفه ای عوامل رادیو قزوین است.



مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به عوامل برتر رادیو قزوین و ترغیب و تشویق آنان به تولید برنامه های فاخر و کیفی تصریح کرد: شناسنامه دار کردن عوامل برنامه های رادیویی، تولید برنامه های طبقه "الف" و "ب" و نیز حفظ جایگاه رادیو قزوین در رده های بالای رتبه بندی مراکز استان ها از جمله مهمترین ساز و کارهای تحقق این هدف است.



صادقی جهانی در بخش دیگری از سخنانش از عوامل برنامه های رادیویی و تلویزیونی برنامه "روز سقا" قدردانی کرد و افزود: نقش رسانه در حضور پر شور و گسترده مردم در روز تاسوعا بی بدیل بود و نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه قزوین و استاندار هم در پیامی از تلاش های شما عزیزان قدردانی کردند.



در ابتدای این مراسم براتی معاون صدای مرکز قزوین گزارشی از فعالیت های رادیو ارائه کرد.



رادیو قزوین در ارزیابی کشوری توانست در سه ماهه دوم امسال بعد از مراکز خراسان جنوبی و مهاباد رتبه سوم کشور را از آن خود کند.



تجليل از بسيجيان صدا و سيماي مرکز قزوين



همچنین در مراسمی با حضور سردار آّنوش فرمانده سپاه استان از خانواده شهيدان سید محمود صلاحي و ابوالفضل رجبي از شهداي رسانه و ۲۵ بسيجي منتخب صدا وسيماي مرکز قزوين تجليل شد.



فرمانده سپاه صاحب الامر استان در اين مراسم که در صداوسیمای قزوین برگزار شد بسيج را مهمترين ثمره انقلاب اسلامي دانست و گفت: حضور بسيج و نهادينه شدن فرهنگ بسيجي، موجب پيشرفت و سرافرازی نظام اسلامی در زمينه های مختلف شده است.



سردار آبنوش با بيان اينکه بسيج هم اکنون با تکيه بر اصول و اعتقادات خود در مقابل همه توطئه ها ايستاده است افزود: حرکت کشور به سمت توسعه و پيشترفت بی نظير است و ادامه اين روند جز با مشارکت همه گروهها ممکن نيست.



حجت الاسلام معبودی مسئول نمايندگی ولي فقيه در سپاه صاحب الامر استان هم گفت: دشمن امروز به دليل ناتوانی در جنگ اقتصادی و نظامی، تهاجم فرهنگي را آغاز کرده است که اين توطئه هم با هوشياري خانواده ها و برنامه ريزی مسئولان سرانجامی نخواهد داشت و به شکست منجر خواهد شد.



حجت الاسلام معبودی افزود: انقلاب اسلامی تاکنون با تکيه بر روحيه بسيجی از همه مشکلات و موانع با موفقيت عبور کرده و تا زمانی که اين روحيه در بين ملت ايران حفظ شود دسیسه های دشمن شکست خواهد خورد.



صادقی جهانی مديرکل صدا و سيماي مرکز قزوين هم با اشاره به آرمان های اصيل انقلاب اسلامی از جمله استقلال ملی و عزت سياسی کشور، امانتداری نظام از آراء مردم و چرخش قدرت و اداره کشور با رای مردم گفت: بسيج با تاسی از رهنمودهای رهبر انقلاب پاسداری امين، ناظری بی طرف و بازويی توانمند براي انقلاب اسلامی است.



وی بیان کرد: امروز ايستادگی و مقاومت همه جانبه مردم موجب شده، جمهوری اسلامی ايران در صحنه های مختلف به قدرتی تاثيرگذار و تعيين کننده در جهان تبديل شود.