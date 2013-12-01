پانزدهمین مرحله مانور زلزله در مدارس صومعه سرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش صومعه سرا ظهر یکشنبه در حاشیه این مراسم افزود: مانور مزبور با تاکید بر پناه گیری صحیح و خروج از محل حادثه در مدارس این شهرستان برگزار شد.

حسن پیراولیا اظهار داشت: هدف از برگزاری این مانور آمادگی دانش آموزان در مقابله با بلایای طبیعی زلزله و چگونه برخورد کردن با این مسئله بیان کرد.

وی تصریح کرد: دانش آموزان باید این مانور را جدی بگیرند و به عنوان یک مانور تفننی به آن نگاه نکنند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش صومعه سرا در ادامه یادآورشد: آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، آتش نشانی، هلال احمر، مدیریت بحران، وزارت علوم و صدا و سیما هفت ارگان و سازمانی هستند که در این مانور همکاری دارند.