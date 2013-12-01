والدین شهدا سند افتخار نظام اسلامی هستند

عباس برکان در حاشیه مراسم تشییع پیکر مادر شهیدان قبادی نمین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهدا سند هویت نظام اسلامی هستند و اگر امروز کشور در اوج عزت و اقتدار قرار دارد به برکت خون های مطهر شهداست.

مردم ورامین شهیدان قبادی نمین را فراموش نمی کنند

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین افزود: قدردانی از خانواده شهدا همواره وظیفه همه مسئولان و مردم بوده و هست و هیچگاه نباید این ستارگان نورانی از یادها بروند.

وی ادامه داد: خانواده شهدا پرچمدار دینداری و ولایتمداری در جامعه هستند و عمق ارادت خود به اسلام و ارزشهای اسلامی را با تقدیم فرزندانشان نشان دادند.

برکان اضافه کرد: شهیدان قبادی نمین به عنوان نگین درخشان بر تارک دیار 15 خرداد می درخشند و مردم ولایتمدار ورامین هیچگاه شجاعت و دلاورمردی های این عزیزان را فراموش نمی کنند.

این مسئول عنوان داشت: حاج جبرییل قبادی از مردان مومن و متدین ورامین بود که همواره در خط مقدم دفاع از ارزشهای اسلامی قرار داشت.

وی بیان داشت: تقید این پدر آسمانی به مسائل دینی و اجرای فرایض الهی زبانزد بود و تا زمانی که در بستر بیماری نیفتاده بود، همواره در نمازهای جمعه و جماعت حضوری فعال داشت.

برکان یادآور شد: مرحومه سیاره محرمی نیز با تقدیم سه فرزند برومند خود در راه اسلام و انقلاب نشان داد که به تأسی از حضرت زینب(س)، برای دفاع از اسلام حاضر است از بهترین سرمایه خود بگذرد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین با تسلیت درگذشت این مادر با فضیلت، تأکید کرد: والدین شهدا مطمئن باشند که هیچگاه یاد شهیدان در جامعه فراموش نخواهد شد و مردم ایران راه این شهیدان را ادامه خواهند داد.

جوانان کشور الگوهایی نظیر قبادی نمین ها را دارند

حجت الاسلام سید محسن محمودی نیز در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهدا رفتند و جانشان را تقدیم کردند تا امروز ما در آسایش و امنیت زندگی کنیم.

امام جمعه موقت ورامین افزود: برای عزت و اقتدار نظامی اسلامی خون های مطهر زیادی بر زمین ریخته شده است که باید ملت ایران همواره از آرمان های شهدا پاسداری کنند.

وی ادامه داد: امروز جوانان و نوجوانان باید با فرهنگ دفاع مقدس و شجاعت و سلحشوری های شهدای انقلاب اسلامی بیشتر آشنا شوند که این وظیفه مسئولین و خانواده ها است که زمینه این ارتباط را فراهم کنند.

محمودی اضافه کرد: امروز جوانان این مرز و بوم الگوهایی نظیر شهیدان قبادی نمین ها را دارند و تا زمانی که چنین الگوهای بزرگی در جامعه وجود دارد، نباید نوجوان و جوان ما به سمت الگوهای غربی سوق پیدا کند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران عنوان داشت: مرحوم حاج جبرییل قبادی مردی بزرگ در ورامین بود که خوش اخلاقی و خوش برخوردی اش در بین مردم زبانزد شد.

این مسئول بیان داشت: از میان این پدر و مادر آسمانی و متدین است که فرزندانی نظیر بهروز، محمد و ناصر قبادی تربیت می شوند که باعث افتخار مردم ورامین شده اند.

وی تأکید کرد: خانواده شهدا هیچگاه نباید از یادها بروند و باید همواره سرکشی به والدین شهدا در برنامه های مسئولین و مردم قرار گیرد.