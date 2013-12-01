آشنایی مدیران با قوانین مانع از بروز تخلف در استان فارس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی در جلسه شورای برنامه ریزی استان فارس افزود: حضور رئيس ديوان محاسبات كشور در جمع مديران استان به منظور آشنايي با مقررات و جلوگيري از بروز تخلفات صورت گرفته است.

وی با اشاره به اينكه يكي از مشكلات دستگاه هاي اجرايي كشور، عدم آشنايي كافي مديران با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و ساير مقررات است، یادآور شد: كميته اي براي بررسي عملكرد دستگاه هاي اجرايي و تطبيق آن ها با مقررات در استان تشكيل خواهد شد تا مانع از بروز تخلفات اداري شود.

استاندار فارس با تاكيد بر اينكه قانون براي ايجاد نظم در اداره كشور و حركت دستگاه ها در چهارچوب هاي مطلوب، وضع شده افزود: بايد سازوكاري فراهم شود تا مديران ارشد با حدود قانوني و ميزان انعطاف مقررات در حوزه عملكرد خود آشنا شده و از بروز انحرافات جلوگيري كنند.

برنامه پیشگیری از بروز تخلف در فارس اجرا می شود

در ادامه این جلسه رئيس ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه سياست ديوان پيشگيري از وقوع تخلفات در دستگاه هاي اجرايي كشور است، اظهار داشت: براي نخستين بار برنامه پيشگيري از بروز تخلف را در استان فارس با آموزش مديران ارشد و همچنين ذيحسابان و كليه كارشناسان مرتبط آغاز خواهيم كرد.

امين حسين رحيمي با تاكيد بر اينكه ديوان محاسبات چشم بيدار مردم در نظارت بر بيت المال و نحوه هزينه شدن آن است، افزود: هدف ديوان محاسبات كشور نظارت بر بودجه كشور و تلاش براي به هدف رسيدن آن به منظور ايجاد اطمينان خاطر در مردم است.

وي آشنايي اندك مديران اجرايي با مقررات كشور و عدم توجه به مسئوليت ذيحسابان و ساير كارشناسان در روند بروز تخلفات را از جمله عوامل مهم در بروز انحرافات اداري برشمرد و گفت: براي رفع اين مشكلات برنامه اي طراحي شده كه طي آن همه عوامل دخيل در فرايند تصميم گيري مورد آموزش قرار گيرند.