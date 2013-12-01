طرح پایش و نظارت بر بازار ارتباطات و فناوری در سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در مراسم آغاز به کار این طرح ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نخستین مرحله اجرای این طرح با رویکرد حمایت از حقوق مصرف کنندگان و به منظور پایش و نظارت بربازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان همزمان با سراسر کشور به اجرا درآمد.

نادر میرشکار مبارزه با تخلفات احتمالی، ارتقای سطح آگاهی مردم و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین کاهش تخلفات و جرایم در این حوزه را از سایر اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این طرح به صورت هماهنگ ومتمرکز در تعداد 31 استان کشور به مرحله اجرا درآمده است افزود: در این طرح سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات در زمینه رعایت تعرفه های ابلاغی، ارایه خدمات پشتیبانی مناسب به کاربران، بررسی شبکه توزیع و فروش و شاخص های کیفیت خدمات توسط بازرسان به صورت کیفی و کمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

میرشکار یادآور شد: نظر به گسترش روزافزون سرویس های اجتماعی و فناوری اطلاعات و استفاده بخش عظیمی از جامعه در سطوح مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و در راستای استراتژی اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی بین نهادهای اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی به همراه 7 دستگاه حاکمیتی، نظارتی و اجرایی طرح کشوری پایش و نظارت بر بازار آی.سی.تی را به اجرا گذاشته است.

وی گفت: در همین راستا به منظور احقاق حقوق مصرف کنندگان در حوزه آی.سی.تی دستگاه های اجرایی و نظارتی از جمله شرکت ارتباطات زیر ساخت، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، پلیس فتا، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه ای و همچنین اداره صنعت، معدن و تجارت در این طرح همکاری و مشارکت دارند.

میرشکار اذعان داشت: در این طرح کاهش تخلفات و جرایم ، فروش اجباری، گرانفروشی و سایر تخلفات در حوزه سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی با رویکرد مردم محوری مورد پایش و کنترل قرار خواهد گرفت.