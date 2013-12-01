برگزاری همايش دانشجويي ايدز در همدان/ 90 درصد مبتلايان به ايدز مردان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فيروزه كربلايي ظهر یکشنبه در همایشی که به مناسبت هفته جهاني مبارزه با ايدز در دانشگاه علوم پزشكي همدان برگزار شد، افزود: متاسفانه در سال هاي اخير راه انتقال در كشور به تماس جنسي تغيير پيدا كرده است كه يك زنگ خطر جدي است.

وي تماس جنسي، اعتياد تزريقي، انتقال از مادر به كودك و فرآورده هاي خوني را مهم ترين راه هاي انتقال ويروس ايدز برشمرد و تاكيد كرد: افرادي كه به عنوان نيروهاي درماني در مراكز بهداشتي و درماني كار مي كنند در معرض ابتلا به ايدز هستند و بايد هر گونه احتمالي را جدي بگيرند.

كربلايي با اشاره به اينكه مادران مبتلا به ايدز بايد در دوران بارداري تحت مراقبت وي‍ژه قرار گيرند، ادامه داد: زايمان به روش سزارين بهترين روش براي اين مادران است چرا كه از تماس بيشتر مادر با جنين جلوگيري مي كند.

كارشناس مسئول واحد پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي مركز بهداشت شهرستان همدان با بيان اينكه ويروس ايدز بسيار ضعيف و ناتوان است، اظهار كرد: اين ويروس تنها در صورتي قادر به ادامه زندگي است كه در بدن موجود زنده باشد و در محيط باز به سرعت از بين مي رود.

بيش از 26 هزار نفر در كشور مبتلا به بيماري ايدز هستند.

وي گفت: از آنجاييكه اين بيماري با رفتارهاي شخصي فرد در ارتباط مستقيم است افراد سعي در مخفي نگه داشتن آن دارند و همين موضوع آن را خطرناك كرده است.

فيروزه كربلايي با بيان اينكه 90 درصد مبتلايان به ايدز مردان هستند، افزود: در حال حاضر تنها 10 درصد مبتلايان زنان هستند اما اين امار هر ساله رو به افزايش است.

وي اظهار كرد: طبق آمارها 26 هزار و 550 نفر در كشور به اين بيماري مبتلا هستند اما پيش بيني ميشود اين تعداد 80 تا 110 هزار نفر باشد.

كارشناس مسئول واحد پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي مركز بهداشت شهرستان همدان ادامه داد: در استان همدان نيز 397 نفر مبتلا به ايدز شناسايي شده اند كه آمار واقعي 8 تا 10 برابر اين تعداد است.

وي آموزش را بهترين راه پيشگيري از ابتلا و انتقال اين بيماري دانست و تاكيد كرد: مردم و مسئولين بايد به اين نكته مهم توجه كنند.