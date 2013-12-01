پیکر مادر شهیدان قبادی تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پیکر پاک مرحومه سیاره محرمی نمین مادر شهیدان بهروز، محمد و ناصر قبادی نمین با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان، سید حسین هاشمی استاندار تهران، حجت الاسلام میراحمدی امام جمعه شهرقدس، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، دکتر سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، محسن خوانساری فرماندار ورامین، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، پرسنل و فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهدا و جانبازان و مردم شهید پرور ورامین در میان حزن و اندوه دوستداران انقلاب تشییع شد.

مراسم تشییع مادر شهیدان قبادی نمین از مقابل منزل آن مرحومه در خیابان اسماعیلی آغاز شد و در طول مسیر نیز مردم ولایتمدار ورامین با سر دادن شعارهای انقلابی، پیوند خود را با آرمان های شهدا به نمایش گذاشتند.

مردم ورامین با حضور در میدان امام حسین(ع) نماز میت را به امامت آیت الله سید مرتضی محمودی اقامه کردند.

امام جمعه ورامین در سخنانی در این مراسم اظهار داشت: مرگ واقعه ای است که برای همه انسان ها پدید خواهد آمد و روزی همه ما باید از این دنیا به جهان آخرت برویم.

محمودی افزود: انسان سعادتمند آن است که پس از مرگش، همه از آن به نیکی یاد کنند و حقیقتا مادر شهیدان قبادی نمین و حاج جبرییل قبادی از این خصوصیت برخوردار بودند.

وی ادامه داد: این بانوی مومنه با تأسی به اهل بیت(ع)، سه فرزند برومند خود را در راه دفاع از اسلام و انقلاب تقدیم کرد و قطعا دارای اجری عظیم در پیشگاه خداوند متعال خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین اضافه کرد: پدر شهیدان قبادی نیز از انسان های مومن و متدین ورامین بود که در راه انقلاب، بهترین سرمایه های خود را تقدیم کرد.

پس از اقامه نماز، مردم ورامین پیکر مادر شهیدان قبادی را تا گلزار شهدای حسین رضا تشییع کردند و مرحومه سیاره محرمی نمین در کنار همسر وفادارش آرام گرفت.

مرحومه سیاره محرمی نمین عصر روز گذشته دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

گفتنی است حاج جبرییل قبادی نمین پدر شهیدان ناصر، بهروز و محمد قبادی نیز در مردادماه، پس از تحمل درد و رنج بیماری دعوت حق را لبیک گفت و با تشییع باشکوه مردم ورامین در گلزار شهدای حسین رضا آرام گرفت.

شهیدان بهروز، ناصر و محمد قبادی نمین در طول هشت سال دفاع مقدس به صورت مداوم به جبهه اعزام شدند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند که از این سه مرد بزرگ، سه وصیتنامه به یادگار مانده است که بنیاد حفظ آثار در اختیار رسانه ها گذاشته است که قسمتی از آن در ادامه می آید.

شهید بهروز قبادی نمین نیز در قسمتی از وصیتنامه خود نوشته است: سلام بر مهدي منجي انسانها و سلام بر نايب بر حقش امام خميني و سلام بر شهداء و بر خانواده شهدا و سلام بر معلولين و جانبازان انقلاب و خانواده شان و سلام بر امت هميشه بيدار و در صحنه ايران .

پدر و مادر عزيزم شما بعد از رفتن من ناراحت نباشيد، چون اولاً اگر خداوند توبه ام را بپذيرد به جاي خوبي مي روم، دوماً همة ما رفتني هستيم و افتخار كنيد به اهل خانواده و به خواهر كوچكم اجازه فعاليت در جلسات اسلامي را بدهيد، خودتان هم همانطور كه امام گفتند درس ياد بگيريد، از خواهرم بخواهيد شبي يك ساعت براي شما كتاب بخواند مخصوصاً كتابهاي آيت الله شهيد دستغيب رضوان الله تعالي عليه و امثال ايشان، اميدوارم كه همه شما اهل خانواده يكايك مرا عفو كنيد و برايم طلب آمرزش كنيد و از نظر محل دفن من اگر جنازه اي داشتم و اگر در كنار برادرم جاي خالي وجود داشت در آنجا و اگر نشد هر جا كه خودتان مصلحت مي دانيد دفن كنيد و به وصيت برادرم ناصر عمل كنيد .

در مراسمي كه برايم مي گيريد از برادر محمد پناه فرمانده سپاه ورامين، اگر وقت داشتند بخواهيد براي مردم صحبت كنند و از برادران حزب الهي بخواهيد كه مرا ببخشند و از تمام دوستان و فاميل وكوچك و بزرگ و از مردم ورامين از جانب من عذر خواهي كنيد .

تنها خواسته من و نصيحت من به امت شهيد پرور ايران مخصوصاً اهل ورامين اين است كه وحدت داشته باشند و گوش به نداي امام دهند و دست از تفرقه بردارند كه دشمنان ما خوشحال مي شوند، چون صراط مستقيم يكي است، پس بنشينيد و ببينيد كه كدامتان در اشتباه هستيد، چون همه شما عاشق اسلام هستيد، اين مسائل را بگذاريد كنار و به ريسمان الهي چنگ بزنيد تا رستگار شويد و در پايان از تمام برادران و خواهران مي خواهم كه هدفشان ارشاد باشد و به اخلاق اسلامي زياد توجه كنند و عبوس نباشند.

در شهادت من گریه نکنید

شهید ناصر قبادی نمین نیز در قسمتی از وصیتنامه خود نوشته است: پدر و مادر و برادران و خواهرانم، شايد وقتي كه اين نوشته را ميخوانيد ديگر من نباشم و خداوند اين لطف را به من كرده باشد كه شهيد بشوم و بسوي پروردگار خويش رجعت كنم و به لقاءالله بپيوندم.

براي يك فرد مسلمان و آگاه مرگي وجود ندارد چرا كه مردن يك دگرگوني است و از دنياي مادي به دنياي معنوي رفتن است .

در مردنم گريه نكنيد، چرا كه من نزد شما امانتي از جانب خدا بودم و اين امتحان از جانب پروردگار براي شما مي باشد و چون شما از اين امتحان سربلند بيرون آمديد، بايد خوشحال باشيد كه فرزندي را در راه خدا داده ايد كه خداوند خود داده و خود نيز مي گيرد و اين مردن براي همه مي باشد و تنها خداون جاوداني است .

و از مادر عزيزم عاجزانه ميخواهم كه در سوگ من اشك نريزد و هميشه بايد در مقابل مصائب استوار و بردبار باشد كه خداوند صابرين را دوست دارد و خوشحال باشيد كه فرزندي را در راه خدا قرباني داده ايد .

خواهران سعی کنند پوشیده بمانند

شهید محمد قبادی نمین نیز در قسمتی از وصیت نامه خود نوشته است: از دانش آموزان خواهش مي‌كنم كه به درس علاقه نشان دهند، زيرا اگر آنها درس نخوانند ضد انقلاب جاي آنها را خواهد گرفت.

از خانواده عزيزم و پدر و مادرم مي‌خواهم كه مرا ببخشيد و هميشه به انقلاب و جنگ اهميت بدهيد و بي تفاوت نباشيد و در مقابل سختيها سعي كنيد كه صابر باشيد و پدر عزيزم از شما مي‌خواهم كه در مسائل نظامي شركت كنيد و اميدوارم كه مادر و خواهرم بتوانند سختيها را زينب گونه تحمل كنند .

به خواهران نصيحت مي‌كنم كه سعي كنند پوشيده بمانند، هم خودشان به گناه نيافتند و هم ديگران را به گناه نكشانند.

جنازه من اگر آمد هر كجا كه صلاح ديديد تشييع كنيد و راضي نيستم كسي پيراهن مشكي بپوشد و كسي اگر مراسم عقد يا عروسي دارد عقب بياندازد.