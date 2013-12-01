دعوت روحانی از امیر کویت/ جابر الصباح: همواره در مسئله هسته ای از ایران حمایت کرده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، ظریف در این دیدار که وزیر خارجه کویت نیز حضور داشت ، با اشاره به اینکه حامل صمیمانه ترین پیام های دوستی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای امیر کویت است، از طرف روحانی از وی برای سفر به کشورمان دعوت به عمل آورد .



وی با ابراز خوشنودی از اینکه روابط ایران و کویت همواره خوب بوده است ، نقش کویت در منطقه را یادآور شد و با اشاره به آغاز حرکت به سمت حل مسئله هسته ای گفت : ما در این منطقه بقدری به یکدیگر نزدیک هستیم که هر مشکل برای هر کشوری ، مشکل سایر کشورها خواهد بود و لذا حل آن را هم خیری برای کل منطقه می دانیم .



ظریف با تأکید بر اینکه روابط با منطقه مهمترین اولویت سیاست خارجی ماست ، رابطه ایران با کشورهای منطقه را بسیار مهم دانست و تأکید کرد : ما امنیت هر یک از کشورهای منطقه را امنیت خود و هر تهدید علیه هر کشور منطقه را تهدید علیه خود می دانیم و این پیام دوستی ما به همه همسایگان است .



ظریف در ارتباط با روابط دوجانبه نیز با ابراز خشنودی از اینکه روابط دوجانبه به شکل مناسبی پیش می رود ، افزود : البته برای دو کشور همسایه ، ایران و کویت فضای بیشتری برای پیشرفت روابط دوجانبه در کلیه ابعاد بویژه در زمینه های اقتصادی وجود دارد .



امیر کویت نیز در این ملاقات با تبریک مجدد به مناسبت برگزاری موفق انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران ، از ظریف خواست سلام های گرم وی به روحانی را تقدیم نماید .



شیخ صباح همچنین با استقبال از پیام دعوت روحانی تصریح کرد که امیدوار است در اولین فرصت ممکن این سفر عملی گردد .



امیر کویت افزود : باور ما بر این است که جمهوری اسلامی ایران در ماههای اخیر فضای تعاملی بهتری در منطقه ایجاد کرده است و ما از این فضا استقبال می کنیم .



وی تصریح کرد که ما همواره در مسئله هسته ای از ایران حمایت کرده ایم چرا که رهبری ایران سلاح هسته ای را تحریم کرده اند .



الصباح درخصوص روابط سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و سایر حوزه های همکاری تأکید کرد : اطمینان دارم هیچ مانعی بر سر راه روابط دوجانبه نخواهیم داشت و از رهگذر این همکاریها ، زمینه های نزدیکی کلیه کشورهای منطقه فراهم آمده و ما نهایت تلاش خود را برای تحقق این مهم بکار خواهیم گرفت .



در این دیدار که پیرامون تحولات منطقه ای از جمله بحران سوریه نیز رایزنی شد ، ظریف بر ضرورت حل این بحران از طریق گفتگوی سیاسی تأکید کرد و امیر کویت نیز با اشاره به نقش و نفوذ جمهوری اسلامی ایران برای کمک به حل سیاسی بحران سوریه ابراز امیدواری کرد : ایران بعنوان یک کشور تأثیرگذار در اجلاس ژنو حضور داشته باشد .

همچنین دومین اجلاس کمیسیون عالی مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کویت صبح امروز یکشنبه با حضور دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شیخ صباح خالد الحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت در کویت برگزار شد.

ظریف در جلسه افتتاحیه این اجلاس تاکید کرد : دولت جمهوری اسلامی ایران برای روابط با منطقه و کشورهای آن از جمله کویت اهمیت زیادی قائل است.



وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز خرسندی از برگزاری دومین جلسه کمیسیون عالی مشترک اقتصادی دو کشور بعد از گذشت هفت سال اظهار امیدوار کرد با برگزاری این اجلاس از ظرفیت های واقعی دو کشور در تقویت همکاری های فیمابین در بخشهای مختلف استفاده شود.



وی همچنین با ابراز خوشحالی از برگزاری منظم و به موقع کمیته های بازرگانی ، کنسولی و حقوقی کمیسیون عالی دو کشور که همکاری ها فیمابین در عرصه های مختلف در آنها تعریف شده و توسعه و گسترش همکاریها را مورد پیگیری قرار می هد بر ضرورت حرکت در مسیر برگزاری منظم کمیسیون عالی مشترک اقتصادی دو کشور تأکید کرد .



ظریف همچنین پیشنهاد کرد تا کمیته فرهنگی هم در کنار سایر کمیته های کمیسیون عالی دو کشور تشکیل شود و شاهد فعال تر شدن کمیته سیاسی فیمابین و گسترش و افزایش تماسها و دیدارهای مسئولین وزارت امور خارجه دو کشور در سطوح مختلف باشیم.



وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه خاطر نشان کرد : به طور سنتی ارتباطات و تعاملات تجاری بین ایران و کویت وجود داشته است و باید برای اجرایی شدن توافقات موجود در این راستا تدابیر لازم اتخاذ گردد.



ظریف همچنین لزوم تداوم و افزایش ارتباط منظم بین اتاق های بازرگانی دو کشور را یادآور شد و بر ضرورت تقویت ارتباط و فعال شدن بخشهای خصوصی ایرانی و کویتی در این راستا تاکید کرد و افزود : دولت ها و مسئولین بخشهای مربوط در دو کشور نیز باید با رفع موانع گمرکی و ترانزیتی و شناختن طرفین از ظرفیتهای دو کشور این روابط تجاری و بازرگانی را تسهیل نمایند.



وی همچنین ضرورت امضاء و اجرایی شدن موافقتنامه ها و تفاهم نامه های همکاری گمرکی ، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تشویق سرمایه گذاری مشترک را مورد تاکید قرار داد و ابراز اطمینان کرد با عملیاتی و اجرایی شدن این توافقات روابط و همکاری های فیمابین تسهیل گردد و مسئولیت رفع این موانع از وظائف اصلی کیمسیون عالی دو کشور می باشد.



ظریف همچنین خاطر نشان کرد : جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی برای روابط با کشورهای منطقه قائل است و امیدواریم برگزاری این کمیسیون و توافقات حاصله شروع خوبی برای گسترش روابط با کویت و منطقه باشد.



شیخ صباح خالد الحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت نیز در این نشست برگزاری اجلاس کمیسیون عالی ایران و کویت را تجلی روابط پایداردو کشور دانست.



وی با اشاره به قدمت پنجاه ساله روابط و مناسبات فیمابین تاکید کرد : روابط ایران و کویت همواره در بالاترین سطح بوده است و مناسبات اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری همطراز روابط سیاسی دو کشور نیست و لذا در کمیسیون عالی دو کشور باید گامهای مستحکمی برای تحقق اهداف بالای دو کشور برداریم.



وی همچنین ابراز امیدواری کرد تحول ژنو و حصول توافق بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 به ثبات منطقه ای و بین المللی کمک نماید.



در پایان این نشست صورت جلسه دومین اجلاس عالی کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کویت به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.



