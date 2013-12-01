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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۷

دبیری:

عملیات اجرایی پایانه جنوب شیراز پایان یافت

عملیات اجرایی پایانه جنوب شیراز پایان یافت

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری شیراز از پایان عملیات اجرایی ساخت پایانه جنوب شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دبیری بعد از ظهر يكشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پایانه در فضایی بالغ بر سه هکتار ساخته شده که همزمان با روز حمل و نقل افتتاح می شود.

وی تصریح کرد: این پایانه در دو فاز ساخته می شود که در حال حاضر فاز اول آن آماده افتتاح است.

مدير عامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز در ادامه سخنان خود به ساخت پایانه جدید شیراز اشاره کرد و گفت: همزمان با روز حمل و نقل عمليات اجرايي ساخت پايانه مسافربري بزرگ در محدوده جنوب شرقی شیراز آغاز می شود.

دبیری تصریح کرد: نام پایانه جدید شیراز نیز "شهید کاراندیش" خواهد بود که طی دو تا سه سال راه اندازی می شود.

کد مطلب 2186613

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