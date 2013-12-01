برگزاری پانزدهمین مانور سراسری زلزله در مشهد/ امکانات آموزش و پرورش در مدارس در حد نجات نیست

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله از جمله بلایای طبیعی و غیرمترقبه ای است که همگان باید در برابر آن آمادگی و آگاهی لازم را داشته و بتوانند از خود و دیگران در برابر آسیب های هنگام وقوع و پس از آن محافظت کنند.

هرساله به منظور آموزش و آمادگی جوانان و نوجوانان این مرز و بوم مانورهای سراسری زلزله در مدارس کشور و از جمله در خراسان رضوی برگزار می شود.

امسال هم مانند تمام سال های دیگری که این مانور اجرا می شد در 10 آذر ماه در تمام مدارس خراسان رضوی این مانور اجرا شد.

پانزدهمین مانور سراسری زلزله در مشهد

پانزدهمین مانور سراسری زلزله ظهر يكشنبه در مشهد در دبیرستان 17 شهریور خیابان عنصری و با حضور مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی محمدتقی فخریان و مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی حجت علی شایان فر و مربیان و دانش آموزان برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش در بازدید از پانزدهمین مانور سراسری زلزله در دبیرستان 17 شهریور مشهد گفت: دانش‌آموزان باید مجهز به مهارت‌های گوناگون و آشنا به امور ایمنی بوده همچنین مهارت‌های خود مدیریتی را فراگرفته و با علم روز آن را مدیریت کنند.

محمد‌تقی فخریان افزود: خود مدیریتی در بحران‌ها یعنی اینکه دانش‌آموزان ما در پی بروز سیل، زلزله و سایر بلایای طبیعی از خود بهترین واکنش را نشان دهند.

فخریان ابراز کرد: این مانور برای آمادگی و رو‌به‌رو شدن با بلایای طبیعی برای تمام دانش آموزان ضروری است.

ایران از مناطق زلزله خیز جهان

وی عنوان کرد: کشور ما یکی از نقاط زلزله‌خیز جهان محسوب شده و به همین علت باید مردم به ویژه دانش‌آموزان آموزش‌های لازم را برای برخورد با این موضوع پیدا کنند.

فخریان اظهار کرد: در حال حاضر 400 مربی امداد و نجات آموزش‌های لازم در خصوص زلزله را به دانش‌آموزان مدارس می دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کر د: یکی از نکات مثبت مانورهای زلزله این است که دانش‌آموزان تمام وظایف را خود بر عهده می گیرند.

وی افزود: در سال گذشته طرحی ملی به نام "دادرس" اجرا شد که این طرح برای آمادگی دانش‌آموزان در روزهای سخت است که باید بتوانند در مواقع بحرانی مدیریت مطلوب را داشته و از آموزش ها استفاده کنند.

فخریان عنوان کرد: طرح ملی "دادرس" که از سال گذشته با آموزش هفت هزار نفر از دانش آموزان شروع شد امسال به رقم 14هزار نفر رسیده است.

نسبت به آموزش فاصله زیادی داریم

وی ادامه داد: البته ما هنوز نسبت به آموزش فاصله زیادی داریم و باید در این راستا تلاش بیشتری انجام دهیم.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از اهداف مانور زلزله این است که تلنگری به مدیران مدارس زده شود.

فخریان افزود: امروز در تمام مدارس این مانور انجام شده است البته آموزش ها باید به طور مستمر انجام شود نه اینکه فقط به زمانی خاص تعلق داشته و بعد تمام شود.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ابراز کرد: آموزش و پرورش خصوص همکاری با آتش‌نشانی و هلال‌احمر برای آموزش‌ های مختلف به دانش آموزان نیز اعلام آمادگی می کند.

به حداقل رساندن خسارت ها با همکاری آتش نشانی در مدارس

وی همچنین از تجهیز همه مدارس به حداقل‌هایی برای اطفاء حریق مانند کپسول آتش‌نشانی خبر داد و تصریح کرد: آموزش برای اطفاء حریق به تعدادی از مدیران داده شده است اما بیشتر از این امکاناتی وجود ندارد.

فخریان ابراز کرد: طبق تفاهم‌ نامه‌هایی که آموزش و پرورش با هلال‌احمر و آتش‌نشانی دارد می توان خسارت‌ها را در زمان بروز حادثه به حداقل رساند.

امکانات آموزش و پرورش در مدارس در حد نجات نیست

وی اظهار کرد: امکانات آموزش و پرورش در مدارس در حد نجات نیست بلکه در حد مراقبت اولیه است و امیدواریم دولت در این بخش کمک بیشتر به مدارس کرده و بودجه بیشتری برای تجهیز به آموزش و پرورش بدهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی هم در بازید از پانزدهمین مانور زلزله در دبیرستان 17 شهریور مشهد گفت: یکی از اهداف این مانور را افزایش سطح آگاهی مردم و به ویژه دانش آموزان در برابر زلزله است.

تمام مدارس و منازل مسکونی مجهز به کپسول آتش‌نشانی شوند

حجت علی شایان فر عنوان کرد: مدیریت بحران در زلزله پیچیده است و باید آموزش‌ها را به صورت مستمر ادامه داشته و در اختیار همگان قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی افزود: باید در تمام مدارس و حتی منازل مسکونی کپسول آتش‌نشانی و جعبه کمک‌های اولیه نصب شود.

شایان فر اذعان کرد: بر اساس سیاست گذاری‌هایی که برای مانور امسال شده است قرارشده که تمام اقدامات توسط دانش‌آموزان انجام شود تا در مواقع بحران هم بتواندد به خوبی از پس انجام آن بر بیابند که خوشبختانه این موضوع در سراسر استان به شکل مطلوبی انجام شد.

با آنکه اغلب زلزله ها خارج از کنترل انسان است ولی خسارات و آسیب‌های ناشی از آن بطور چشمگیری قابل کنترل است این موضوع ارتباط مستقیمی با عملیات ها ی پیش‌گیرانه و آمادگی در برابر آن توسط انسان دارد و بدیهی است که مانور های مختلفی که هر ساله توسط آموزش و پرورش و با همکاری ارگان های مختلف انجام می شود در کاهش اثرات آن بسیار موثر است.

اما آمادگی بدون وسائل و تجهیرات کاری را از پبش نمی برد و نیاز به حمایت مسئولان برای تجهیز امکانات لازم برای تمام مکان های عمومی از جمله مدارس و مهد های کودک دارد.

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گزارش : ملیحه زرین پور