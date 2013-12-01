عملیات کیل گیری در باغات قزوین انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر جهانگیر کاووسی در این باره گفت: به منظور برآورد میزان عملکرد تولید محصولات کشاورزی در سال جاری تاکنون بیش از50 مورد کیل گیری از مزارع و باغات استان انجام شده است.



کاووسی هدف از اجرای طرح را ارج نهادن به تلاش های تولیدکنندگان برتر بخش و ارتقاء شأن، جایگاه و اهمیت حرفه ای کشاورزان دانست و افزود: هر ساله این طرح با هماهنگی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با سایر بخشهای اجرایی در مزارع و باغات استان انجام می شود.



این مسئول مهمترین دلیل انتخاب و معرفی تولید کنندگان برتر را ایجاد رقابت سالم بین بهره برداران برای تولید بیشتر و بهتر محصول از نظر کمی و کیفی ذکر کرد و گفت: افزایش بهره وری و راندمان تولید، شاخص والگو قراردادن کشاورزان نمونه و بکارگیری آنها در فرآیند ترویج و اشاعه اطلاعات نوین بخش کشاورزی از دیگر اهداف تجلیل از تولیدکنندگان برتر است.



به گفته وی پس از بررسی های فنی در کمیته های تخصصی، نمونه های برتر در هفته جهاد کشاورزی معرفی می شوند.