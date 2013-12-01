برخی دوستانم را به مراجع قضایی معرفی کردم/دریافت اسکناسی که نام یک همدانی زینت بخش آن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عابدی که در دولت نهم و در زمان مسئولیت بهروز مرادی استاندار سابق همدان مسئولیت معاونت سیاسی امنیتی استانداری را پذیرفت و پس مدتی به علت اختلاف با وی از این مسند استعفا داد توانست با مدیریتی منسجم در طول چهار سال گذشته مسئولیت مدیر کل سازمان بازرسی منطقه چهار کشور که شش استان همجوار همدان را تحت پوشش خود قرار می دهد عهده دار شود.

از استاندار می خواهم من را از این امر معاف نماید

* نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان در مراسم معارفه مدیر جدید این مجموعه با اشاره به اینکه حضور درتودیع و معارفه ها به وظیفه ای برای من تبدیل شده است که حضور یابم وسخن بگویم، گفت: از استاندار می خوهم من را از این امر معاف نماید چرا که از قبل منبر ساخته شده نداریم و باید اینجا بسازیم.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی ادامه داد: علی اکبر عابدی امروز در واقع از بند مسئولیت آزاد شد و روزی فرا خواهد رسید که عملکردمان را در برابرمان قرار می دهند که دیگر انکار ناپذیر است، ما یک روز تودیع و یک روز معارفه داریم اما امیدوارم آن زمان پرونده ای نباشد که در برابر خدا باعث شرمساریمان گردد.

*رئیس سابق سازمان بازرسی منطقه چهار کشور نیز با سپاس خدا برای توفیق خدمت به مردم همدان افزود: در طول این مدت از استانداری تا سازمان بازرسی همکاران من زحمات زیادی کشیدند که من باید زحمات آنان را عنوان می کردم اما در این کار کوتاهی کردم.

استاندار همدان در واقع یک همدانی است

علی اکبر عابدی با تشکر از استاندار و آیت الله محمدی اذعان داشت: استاندار همدان در واقع یک همدانی است چرا که به ظرفیت های استان آشنایی کامل دارد و در سال های گذشته نیز خدمت نماینده ولی فقیه بودم که با نگاه پویا به دنبال احیا اسلام ناب محمدی است و ایثار گرانه در حال خدمت به مردم است.

وی بیان داشت: گر چه در برخی مواقع در دولت نهم و دهم بی قانونی هایی صورت گرفت و دستگاه قضا به دنبال حسن جریان امور بود اما با تجربه ای که در آستان کسب کردم خلاف این موضوع برای من ثابت شد چرا که برخی از مشکلات را با یک تلفن حل می کردیم وکار به دیوان محاسبات وسازمان بازرسی نمی انجامید و بسیاری از مشکلات اینگونه حل شد گاهی هم مجبور شدم برخی از دوستانم را به مراجع قضایی معرفی کنم که تعداد آنان معدود بود.

وی سازمان بازرسی منطقه چهار کشور با تشکر از رئیس این سازمان برای برداشته شدن بار مسئولیت از دوشش،بیان داشت: امیدوارم کمی و کاستی های من را ببخشید و اگر افرادی را به دادگاه معرفی کردم به دنبال خدمت به آنان بودم.

معرفی معاونان جدید در شورای اداری آینده

*استاندار همدان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه این جلسه شورای اداری فوق العاده بود و در شورای اداری عادی اقدام به معرفی معاونان جدید خواهد کرد، گفت: عابدی در زمان تصدی مسئولیت خود در حمایت و جلب سرمایه گذاران نیز موثر بود ومن به وی خیلی علاقمندم چرا که زمان بسیاری لازم است تا مدیری پرورش یابد که علاوه بر انجام درست وظایف خود بتواند در راستای شان افکار عمومی نیز عمل کند.

نیک بخت با اشاره ظرفیت های استان همدان و پاک دستی مردم همدان، گفت: یکی از دوستانم که از تاجیکستان به ایران آمده بود اسکناسی را به من هدیه داد به نام سامانی که بر روی آن عکس میر سید علی همدانی و زندگی نامه او نوشته شده است.

*رئیس سازمان بازرسی نیز در سخنان خود عابدی را فردی معرفی کرد که مصالح نظام را بر هر چیزی ترجیح می داد و گفت: برای تعاملی که با مدیران استان داشته است از او تشکر می کنم.

ناصر سراج با تاکید براینکه قطعا از خدمات وی در پایتخت استفاده خواهم کرد، ادامه داد: مدیر کل جدید نیز سال های مسئولیت مختلفی را در چند استان بر عهده داشته و در اکثر این مسئولیت ها نیز مورد تقدیر قرار گرفته و یکی از قضات عالی مرتبه کشور محسوب میشود.

*در پایان این مراسم نیز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با ارائه لوحی از خدمات عابدی در استان همدان تقدیر کرد.

مدیرکل سابق بازرسی منطقه چهار کشور نیز همدان را به مقصد تهران ترک کرد و بازرس ویژه استان کرمانشاه به جای وی بر این مسند نشست.