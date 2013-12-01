توفان مناطق شمالی سیستان و بلوچستان را در بر می گیرد/دریای عمان مواج است

رضا آزادمنش در گفتگو با مهر اظهار داشت: از اوایل امشب تا پایان روز دوشنبه مناطق شمالی استان و شهر های زابل، زهک و هیرمند شاهد وزش باد شدید و افزایش گرد و خاک در این منطقه خواهند بود.

وی گفت: با شدت یافتن وزش باد و افزایش گرد و غبار، کاهش شعاع دید و همچنین حرکت شن های روان در نقاط مستعد دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: در این مدت همچنین در نواحی غربی و نوار شرقی استان پدیده وزش باد و گرد و خاک تا پایان روز سه شنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.

آزاد منش اظهار داشت: بنا بر پیش بینی سازمان هواشناسی از سرعت وزش باد در روز چهارشنبه به طور موقت کاسته و به طور مجدد در پایان همان روز با تشدید وزش باد ساکنان مناطق شمالی استان شاهد پدیده گرد و غبار و کاهش شعاع دید خواهند بود.

وی افزود: طی روزهای آتی و تا پایان هفته جاری ساکنان نواحی شمالی شاهد کاهش محسوس دما به میزان 4 الی 8 درجه خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه دریای عمان در طی 2 روز آینده مواج خواهد بود گفت: در طی 24 ساعت گذشته زاهدان با حداقل 3 درجه سانتی گراد بالای صفر سردترین و شهرستان راسک با حداکثر 31 درجه سانتی گراد بالای صفر گرم ترین شهر های استان گزارش شده است.