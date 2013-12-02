جنبش عدم تعهد پایان فوری اشغال اراضی فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نذیری اصل سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو ، صبح روز جمعه 8 آذر ماه 1392 و همزمان با 29 نوامبر به عنوان روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین ، بعنوان رئیس جنبش غیر متعهدها ، ضمن شرکت در این نشست بین المللی که در محل سازمان ملل و با حضور مولر نماینده دبیر کل سازمان ملل و مدیر کل دفتر این سازمان در ژنو ، خانم پیلی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ، سفراء و رؤسای گروه منطقه ای از جمله سازمان کنفرانس اسلامی ، اتحادیه عرب و همچنین جمعی از سفرای عضو سازمان ملل برگزار گردید ، طی سخنانی از روز بین المللی همبستگی فلسطین ، بعنوان تجدید تعهد اعضای نم با دولت و مردم فلسطین ، در نیل به راه حل نهایی و عادلانه درخصوص مسأله فلسطین و همچنین تحقق صلح جامع در خاورمیانه ، نام برد .

وی در ادامه این مراسم ، ضمن تأکید مجدد بر تعهد جامعه بین المللی در منازعه برای احقاق حقوق لاینفک مردم فلسطین ، از سازمان ملل ، سازمان تخصصی آن تشکر و بطور ویژه از کمیته اعمال حقوق لاینفک مردم فلسطین در ایفای نقش مهم اش در تضمین حمایت از حقوق ملت فلسطین جهت عضویت در سازمان ملل ، قدردانی کرد .

سفیر ایران همچنین نسبت به تداوم حمایت های کمیته مذکور از تحقق آرمان فلسطین ، ابراز امیدواری کرد .

سفیر و نماینده دائم جمهوی اسلامی ایران با استناد به اسناد مختلف نم بویژه بیانیه نهایی مصوب اجلاس شانزدهم سران جنبش غیر متعهدها در تهران در ابراز حمایت و همبستگی اعضای این سازمان با مردم فلسطین ، ضمن اعلام مخالفت جنبش با اشغال غیر قانونی اراضی فلسطین توسط سران رژیم صهیونیستی از این اقدام رژیم بعنوان نقض نظامند حقوق بشر و حقوق بین الملل نام برده و بر ضرورت تداوم حمایت سیاسی ، اقتصادی و بشر دوستانه عدم تعهد در کمک به دولت و ملت فلسطین در نیل به خود اتکایی و آرمان های مشروع خود از جمله حق تعیین سرنوشت و تأسیس دولت مستقل فلسطین به پایتختی بیت المقدس ، تأکید کرد .

رئیس جنبش غیر متعهدها همچنین در این نشست با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی ، اجتماعی و بهداشتی فلسطینیان ساکن نواحی اشغالی نوار غزه با استناد به گزارش 26 نوامبر 2013 ریچارد فالک ، گزارشگر ویژه سازمان ملل درخصوص اراضی اشغالی فلسطین در ارتباط با تداوم تهدید آمیز این وضعیت ، اعمال این قبیل تحریم ها و اقدام ها توسط رژیم صهیونیستی را مغایر با کنوانسیون چهارم ژنو عنوان داشته و خواستار پایان بخشیدن فوری رژیم صهیونیستی به این تحریم های غیر قانونی شد .

سفیر کشورمان نـزد دفتر سازمان ملل ، همچنین بـا استناد به تعداد زیادی از قطعنامه حقوق بشر در سپتامبر 2013 و همچنین قطعنامه اخیر مصوب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و تأکید بر محکومیت اقدام های رژیم اشغالگر صهیونیستی ، خواستار پایبندی رژیـم مذکور بـه اجرای رأی مشورتی مورخ 9 ژولای 2004 دیوان بین المللی دادگستری ، درخصوص ساخت غیر قانونی دیوار حائل و التزام سران این رژیم به مسئولین اخلاقی و قانونی برای احترام به حقوق بنیادین مردم فلسطین شد .

اعلام حمایتاعضای نم از دولت فلسطین درتلاش برای پایان بخشیدن به اشغال اراضی شان و ایجاد ولت مستقل فلسطین ، از دیگر محورهای سخنان سفیر و نماینده دائم در این نشست بود .

پـایان بخش سخنـان رئیس جنبش غیـر متعهدهـا در این نشست ، درخـواست از جـامعه بین المللی و شورای امنیت ، بـرای پیگیری جدی جهت پـایان بخشیدن بـه معـافیت از مجـازات رژیم صهیونیستی در زمینه نقض تعهداتش به کنوانسیون ژنو از جمله از طریق اعمال تحریم های کیفری ، علیه این رژیم بود .

شایان ذکر است براساس قطعنامه دوم دسامبر 1997 مجمع عمومی سازمان ملل هر سال کمتیه ویژه ای برای بزرگداشت روز 29 نوامبر در سازمان ملل برگزار می شود.