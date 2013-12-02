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۱۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۱

جنبش عدم تعهد پایان فوری اشغال اراضی فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی را خواستار شد

جنبش عدم تعهد پایان فوری اشغال اراضی فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی را خواستار شد

سفیر ایران به عنوان رئیس جنبش غیر متعهدها ، در سخنرانی خود در روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین ضمن اعلام تجدید عهد اعضای این گروه با دولت و ملت فلسطین درتلاش برای احقاق حقوق خود ، خواستار پایان بخشیدن فوری رژیم صهیونیستی ، به اشغال غیر قانونی اراضی فلسطین و بیت المقدس شرقی ، شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نذیری اصل سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو ، صبح روز جمعه 8 آذر ماه 1392 و همزمان با 29 نوامبر به عنوان روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین ، بعنوان رئیس جنبش غیر متعهدها ، ضمن شرکت در این نشست بین المللی که در محل سازمان ملل و با حضور مولر نماینده دبیر کل سازمان ملل و مدیر کل دفتر این سازمان در ژنو ، خانم پیلی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ، سفراء و رؤسای گروه منطقه ای از جمله سازمان کنفرانس اسلامی ، اتحادیه عرب و همچنین جمعی از سفرای عضو سازمان ملل برگزار گردید ، طی سخنانی از روز بین المللی همبستگی فلسطین ، بعنوان تجدید تعهد اعضای نم با دولت و مردم فلسطین ، در نیل به راه حل نهایی و عادلانه درخصوص مسأله فلسطین و همچنین تحقق صلح جامع در خاورمیانه ، نام برد .

وی در ادامه این مراسم ، ضمن تأکید مجدد بر تعهد جامعه بین المللی در منازعه برای احقاق حقوق لاینفک مردم فلسطین ، از سازمان ملل ، سازمان تخصصی آن تشکر و بطور ویژه از کمیته اعمال حقوق لاینفک مردم فلسطین در ایفای نقش مهم اش در تضمین حمایت از حقوق ملت فلسطین جهت عضویت در سازمان ملل ، قدردانی کرد .

سفیر ایران همچنین نسبت به تداوم حمایت های کمیته مذکور از تحقق آرمان فلسطین ، ابراز امیدواری کرد .

سفیر و نماینده دائم جمهوی اسلامی ایران با استناد به اسناد مختلف نم بویژه بیانیه نهایی مصوب اجلاس شانزدهم سران جنبش غیر متعهدها در تهران در ابراز حمایت و همبستگی اعضای این سازمان با مردم فلسطین ، ضمن اعلام مخالفت جنبش با اشغال غیر قانونی اراضی فلسطین توسط سران رژیم صهیونیستی از این اقدام رژیم بعنوان نقض نظامند حقوق بشر و حقوق بین الملل نام برده و بر ضرورت تداوم حمایت سیاسی ، اقتصادی و بشر دوستانه عدم تعهد در کمک به دولت و ملت فلسطین در نیل به خود اتکایی و آرمان های مشروع خود از جمله حق تعیین سرنوشت و تأسیس دولت مستقل فلسطین به پایتختی بیت المقدس ، تأکید کرد .

رئیس جنبش غیر متعهدها همچنین در این نشست با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی ، اجتماعی و بهداشتی فلسطینیان ساکن نواحی اشغالی نوار غزه با استناد به گزارش 26 نوامبر 2013 ریچارد فالک ، گزارشگر ویژه سازمان ملل درخصوص اراضی اشغالی فلسطین در ارتباط با تداوم تهدید آمیز این وضعیت ، اعمال این قبیل تحریم ها و اقدام ها توسط رژیم صهیونیستی را مغایر با کنوانسیون چهارم ژنو عنوان داشته و خواستار پایان بخشیدن فوری رژیم صهیونیستی به این تحریم های غیر قانونی شد .

سفیر کشورمان نـزد دفتر سازمان ملل ، همچنین بـا استناد به تعداد زیادی از قطعنامه حقوق بشر در سپتامبر 2013 و همچنین قطعنامه اخیر مصوب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و تأکید بر محکومیت اقدام های رژیم اشغالگر صهیونیستی ، خواستار پایبندی رژیـم مذکور بـه اجرای رأی مشورتی مورخ 9 ژولای 2004 دیوان بین المللی دادگستری ، درخصوص ساخت غیر قانونی دیوار حائل و التزام سران این رژیم به مسئولین اخلاقی و قانونی برای احترام به حقوق بنیادین مردم فلسطین شد .

اعلام حمایتاعضای نم از دولت فلسطین درتلاش برای پایان بخشیدن به اشغال اراضی شان و ایجاد ولت مستقل فلسطین ، از دیگر محورهای سخنان سفیر و نماینده دائم در این نشست بود .

پـایان بخش سخنـان رئیس جنبش غیـر متعهدهـا در این نشست ، درخـواست از جـامعه بین المللی و شورای امنیت ، بـرای پیگیری جدی جهت پـایان بخشیدن بـه معـافیت از مجـازات رژیم صهیونیستی در زمینه نقض تعهداتش به کنوانسیون ژنو از جمله از طریق اعمال تحریم های کیفری ، علیه این رژیم بود .

شایان ذکر است براساس قطعنامه دوم دسامبر 1997 مجمع عمومی سازمان ملل هر سال کمتیه ویژه ای برای بزرگداشت روز 29 نوامبر در سازمان ملل برگزار می شود.

کد مطلب 2186626

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