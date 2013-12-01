بسیجیان در تمام عرصه های انقلاب پیشقدم بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نوفرستی ظهر یکشنبه در اولین مجمع عمومی بسیج ادارات استان اظهار کرد: یکی از رمزهای ماندگاری بسیج اخلاص و فقط برای خدا کار کردن است و این امر بسیج را برای همیشه ماندگار کرده است.

وی با اشاره به اینکه ارتش و سپاه مدیون بسیج هستند، افزود: در هشت سال دفاع مقدس بیشترین شهید را بسیج تقدیم انقلاب کرد و اکنون تمام توان خود را برای خدمت به نظام به کار گرفته است.

وی به مجمع بسیج ادارات اشاره کرد و افزود: این مجمع از بهترین و با ارزش ترین نیروهای صاحب نظر در دستگاه های اجرایی تشکیل شده است.

نوفرستی از وجود 18 قشر بسیجی در استان خبر داد و بیان داشت: یکی از مهمترین قشر بسیجی بسیج ادارات است که مردم برخورد زیادی با آنان دارند و باید این قشر در کنار اخلاص اخلاق را مدنظر قرار دهند.

رئیس شورای بسیج ادارات خراسان جنوبی هدف بسیج ادارات را همکاری با مسئولین دانست و تصریح کرد: افرادی که در دستگاه های اجرایی مشغول به خدمت هستند بدون وابستگی به حزب و گروه خاصی در رفع مشکلات تلاش می کنند.

رئیس شورای بسیج ادارات شهرستان نهبندان نیز در این جلسه اظهارکرد: از ابتدای امسال تاکنون با همکاری اعضای شورای بسیج در هفت پایگاه بسیج، پنج جلسه با 40 مصوبه برگزار شده است.

حسین هاشمی با اشاره به فعالیت 10 حلقه صالحین بین اعضای بسیج ادارات شهرستان نهبندان گفت: 95 درصد جمعیت کارمند نهبندان عضو بسیج هستند.

به گفته وی از ابتدای سال‌ جاری سه پایگاه بسیج در این شهرستان راه اندازی شده است.