ترور یک مقام بلند پایه نظامی در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه اعلام کردند: افراد مسلح ناشناس در شهر القطن در استان حضرموت یمن معاون فرمانده لشگر37 زرهی سرهنگ ستاد احمد المرفدی را به همراه فرزند و محافظش ترور کردند.

این منابع افزودند: افراد مسلح هنگامی که خودرو این مسئول نظامی ارشد یمن در پشت چراغ قرمز بود خودرو این سرهنگ را به رگبار بستند که در نتیجه علاوه بر کشته شدن وی و همراهانش چهار غیر نظامی نیز کشته شدند.

منابع یمنی بیان کردند: افراد مسلحی که این نظامی ارشد یمن را ترور کردند سوار بر یک موتور سیکلت بودند و از صحنه فرار کردند.