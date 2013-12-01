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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۴۳

ترور یک مقام بلند پایه نظامی در یمن

ترور یک مقام بلند پایه نظامی در یمن

منابع یمنی از ترور یکی از افسران بلند پایه نظامی یمنی دراستان حضرموت در جنوب یمن به ضرب گلوله افراد ناشناس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه اعلام کردند: افراد مسلح ناشناس در شهر القطن در استان حضرموت یمن معاون فرمانده لشگر37 زرهی سرهنگ ستاد احمد المرفدی را به همراه فرزند و محافظش ترور کردند.

این منابع افزودند: افراد مسلح هنگامی که خودرو این مسئول نظامی ارشد یمن در پشت چراغ قرمز بود خودرو  این سرهنگ را به رگبار بستند که در نتیجه علاوه بر کشته شدن وی و همراهانش چهار غیر نظامی نیز کشته شدند.

منابع یمنی بیان کردند: افراد مسلحی که این نظامی ارشد یمن را ترور کردند سوار بر یک موتور سیکلت بودند و از صحنه فرار کردند.

کد مطلب 2186629

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