نماینده مجلس باید واقعیت ها را به مردم بگوید

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت شهادت آیت الله حسن مدرس و نامگذاری روز مجلس، اظهار داشت: نمایندگان امروز در مجلس شورای اسلامی با پیروی از اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی و پیروری از ولایت فقیه در مقابل زیاده خواهی های دشمنان خواهند ایستاد.

اکبریان ایستادگی در برابر دشمنان را یکی از آرمان های والای شهید مدرس خواند و با اشاره به ویژگی های بارز این شهید بزرگوار گفت: شهید مدرس زمانی که احساس کرد کشور تحت سلطه انگلیس قرار گرفته است جهت اصلاح این روند تلاش کرد زیرا تمامی سختی های مردم در آن زمان از سلطه طلبی رضا خان بود.

وی تاکید کرد: اگر مجلس واقعی باشد و بتواند در راه اهداف عالیه ملت بایستد و دفاع کند استعمارگران و دشمنان به طور قطع مایوس خواهند شد به همین علت امام خمینی (ره) به مجلس بسیار اعتماد داشتند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی بنی صدر به عنوان رئیس جمهور پس از پیروزی انقلاب اسلامی رای آورد با وجود اینکه بسیاری از افراد می دانستند این شخص مخالف انقلاب و نظام است در حضور امام ابراز نگرانی کردند اما امام خمینی (ره) گفتند شما نگران نباشید و بروید و مجلس را داشته باشید، مجلس در راس امور است.

اکبریان در پایان به تلاش نمایندگان مجلس برای دفاع از حقوق مردم در تمامی زمینه های اشاره کرد و اظهار داشت: مردم خوشبختانه به نمایندگان خود اعتماد دارند و از آنها پشتیبانی می کنند ما نیز تمامی تلاش خود را برای قانون گذاری در راستای عدالت خواهیم کرد.