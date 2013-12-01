پانزدهمین مانور سراسری زلزله در مدارس رباط کریم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مانور سراسری زلزله و ایمنی با شرکت 45 هزار دانش آموز امروز در تمامی مدارس و به صورت متمرکز و نمادین در مدرسه نمونه دولتی دخترانه راحله شهرستان رباط کریم برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم در حاشیه این دیدار در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از اجرای مانور زلزله را حفظ آمادگی دانش آموزان مقابل حوادث و بلایای طبیعی عنوان کرد.

عبدالرضا عسکری با اشاره به زلزله اخیر استان بوشهر، عدم آسیب دیدگی بدنی دانش آموزان را مایه مباهات آموزش و پرورش دانست و آن را نتیجه آموزش عملی از سال 78 تاکنون عنوان کرد که هرساله درهشتم آذرماه تمرین عملی در سراسر مدارس برگزار می شود.

وی شعار امسال مانور سراسری زلزله و ایمنی را "اززلزله فرارنکنیم، پناه بگیریم"عنوان کرد و گفت: به دلیل تعطیلی روز جمعه 8 آذر با هماهنگی لازم این مانور امروز 10 آذر ماه در سطح مدارس و یک مدرسه برگزیده در رباط کریم برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش رباط کریم با اشاره به همکاری خوب آتش نشانی، هلال احمر و مسئولان نیروی انتظامی این شهرستان یادآور شد: امسال از قبل آموزش هایی به دانش آموزان برای هماهنگی و همکاری بهتر داده شده بود و حضور مسئولان بخصوص فرماندار و امام جمعه در داخل کلاس ها و دیدن عکس العمل بچه ها از فعالیت های جدید این مانور بود.

عسکری گفت: علاوه بر حضور گروه امداد در حیاط مدارس چادرهای امداد برای مشاوره بعد از زلزله ایجاد شده و قرائت سوره زلزال قرآن و سخنرانی امام جمعه و تقدیر وی از دانش آموزان از دیگر برنامه ها بود.