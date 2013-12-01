گیلان از حیث اجرای پروژه های عمرانی مدارس هیچ گونه عقب ‌ماندگی نسبت به کشور ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عمران حسن زاده عصر یکشنبه در جلسه نوسازی مدارس استان افزود: موافقت نامه و اعتباراتی که برای گیلان در این زمینه پیش بینی شده بود پروژه های عمرانی استان نسبت به اعتبارات رشد قابل توجه داشته علاوه بر این افزون بر 120 مدرسه نیز در حال اجرا دارد.

وی تاکید کرد: از نظر اجرایی گیلان هیچ گونه عقب ‌ماندگی نسبت به کشور ندارد یعنی اگر 790 کلاس برای استان پیش بینی شده بود نوسازی مدارس برای هزار کلاس درس برنامه‌ ریزی کرده ‌است.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان گفت: در حال حاضر گیلان با توجه به تعداد دانش‌ آموز رتبه 15 و 16 ولی از نظر ایجاد مقاوم سازی در مرتبه پنجم و ششم کشوری قرار دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه تعداد دانش‌ آموزان کاهش می‌ یابد این به نفع استان است اما از طرفی دیگر به فرسودگی ساختمان‌ ها اضافه می ‌شود.

حسن زاده اظهار داشت: گیلان هم ‌اکنون وضعیتی که در کشور در رابطه با مقاوم‌ سازی دارد، صددر صد کارها براساس اعتبار انجام یافته و چند درصدی که باقی‌ مانده در حال اجراست تا هرچه زودتر تحویل شود، از نظر احداث نیز به همین صورت بوده است.

وی اذعان داشت: با توجه اینکه بحث مدارس تخریبی در سال ‌های قبل از 80 برای کیفیت سازی آنها بحث می‌ شد در چهار مرحله از قبیل خود تخریب و بازسازی یعنی احداث مدارس، مطالعه مقاوم‌ سازی که اگر مدارسی احتیاج به مقاوم ‌سازی داشته باشند تا به آئین‌ نامه استاندارد مورد نظر برسند، اجرای مقاوم ‌سازی و اجرای سالن‌ های مقاوم پیش بینی شده است.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان گفت: در سال 84 برداشت تمامی ساختمان‌ هایی که تخریبی بودند از سوی اداره کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس انجام و برای تمام مدارس تخریبی شناسنامه صادر شد.

وی افزود: با توجه به اینکه استان‌ های شمالی کشور فرسودگی زودهنگامی به لحاظ تجهیزات و ساختمان‌ ها دارند خوشبختانه این بحث‌ ها همواره در سطح کشور با سازمان نوسازی و وزارتخانه در میان گذاشته می شود.

حسن زاده در ادامه یادآور شد: اعتبار 58 درصدی که برای پروژه های عمرانی مدارس گیلان برنامه ریزی شده بود این اعتبار جذب و هزینه شده است.