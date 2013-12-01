42 پروژه ورزشی نیمه تمام در گیلان وجود دارد/ کسب نوزدهمین رتبه کشوری از نظر زیرساختهای ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، افشین ملایی ظهر یکشنبه در جلسه ورزش و جوانان استان افزود: از این تعداد چهار پروژه همچون پیست دوچرخه سواری استان در اختیار شرکت توسعه و تجهیز وزارت ورزش و جوانان قرار دارد و در نهایت از سوی این شرکت مدیریت می شود.

وی همچنین با اعلام اینکه 38 پروژه از محل اعتبارات استانی و ملی تغذیه و در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان است، اظهار داشت: برای تکمیل ساخت این پروژه ها به 37.5 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان مطالبات پروژه های به اتمام رسیده را 12.5 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: میزان پیشرفت پروژه های نیمه تمام استان افزون بر 55 درصد است.

وی ادامه داد: گیلان از استان های مطرح کشور در زمینه ورزش هست این امر به خوبی از تعداد ورزشکاران، قهرمانان و نشان های ورزشی استان پیدا است.

ملایی اظهارداشت: به لحاظ ارزیابی که وزارت ورزش و جوانان از استان های کشور انجام داد گیلان جزو استان های گروه یک به لحاظ توانمندی، گستردگی ورزشکاران و جایگاهی تیم های استان در سطح ملی به خود اختصاص داده است.

وی با اذعان اینکه تعداد ورزشکاران سازمان یافته از شاخص های اصلی میزان مشارکت مردم در فعالیت های ورزشی است، گفت: گیلان با بیش از 140 هزار ورزشکار سازمان یافته جزء استان های برتر کشور به شمار می رود.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان افزود: شش درصد جمعیت استان بطور رسمی و سازمان یافته درگیر امر ورزش هستند که نسبت به میانگین کشوری رقم خوبی هست اما به لحاظ اهمیت و فعالیت های ورزشی و تحرک ایجاد سلامت و نشاط باید کارهای جدی تری برای افزایش مشارکت در سطح استان انجام شود.

وی تصریح کرد: این اداره کل با توجه به رویکرد جدید علمی و نگاه برنامه ای که به ورزش و جوانان دارد بتواند این مشارکت را گام به گام تحقق بخشد.

ملایی بیان داشت: با توجه به اینکه گیلان از حیث تعداد ورزشکاران سازمان یافته و تعداد مدال آوران وضعیت مطلوبی در کشور دارد اما به لحاظ زیر ساخت های ورزشی استان نوزدهم کشور است.

وی گفت: در دولت های نهم و دهم اعتبارات خوبی به استان های کشور تزریق و در نهایت فضاهای ورزشی از رشد مناسبی برخوردار شد متاسفانه مسئولان به توسعه زیر ساخت های استان توجه خاصی مبذول نداشته اند.

مدیر کل ورزش و جوانان گیلان افزود: علی رغم بالا بودن سطح ورزش گیلان در کشور متاسفانه استان نوزدهم در سرانه ورزشی با 66 صدم متر مربع است.

وی اظهارداشت: با توجه به هدف برنامه چهارم که باید این سرانه به 1.2 متر مربع می رسید هم اکنون این فاصله بسیار زیاد است.

ملایی اذعان داشت: با توجه به مساعد مسئولان استانی به ویژه استاندار این سرانه با تسریع بخشیدن به میزان اعتبارات که به حوزه ورزش اختصاص می یابد رشد مناسبی برخوردار شود.