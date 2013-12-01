به گزارش خبرگزاری مهر، علی روحبخش گفت: با پرداخت 41 میلیارد و 300 میلیون تومان به مراکز درمانی مستقل طرف قرارداد، مطالبات آنان تا تیرماه پرداخت شده و شرایط پرداخت به این مراکز درحال‌حاضر مطابق با شرایط مقرر در قانون است.

وی، مراکز درمانی مستقل طرف قرارداد با تأمین‌اجتماعی را آزمایشگاهها، رادیولوژی‌ها، مراکز MRI، سی‌تی‌اسکن، سونوگرافی، فیزیوتراپی و رادیوتراپی برشمرد و افزود: تامین‌اجتماعی برای پرداخت مطالبات این مراکز همچون سایر مراکز طرف قرارداد بعد از دریافت اسناد پزشکی 3 ماه مهلت دارد که درحال‌حاضر مطالبات این مراکز مطابق با شرایط قانونی پرداخت شده است.