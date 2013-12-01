توان کارخانه بازیافت زباله شهرداری تبریز 700 تن در روز است

به گزارش خبرگزاری مهر ، شاهرخ خرسند امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب ابراز داشت: این کارخانه روزانه 250 تن زباله سطح شهر تبریز را بازیافت می کند که با حمایت های مجموعه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز این میزان تا 700 تن قابل افزایش است.

وی افزود: همکاری بسیار خوبی از جانب مدیریت سازمان پسماند شهرداری تبریز برای تحقق این برنامه به وجود آمده و امیدواریم با تعامل سازنده طرفین شاهد حرکت های ارزنده ای برای بازیافت پسماندهای این کلانشهر در کارخانه باشیم.

مدیرعامل شرکت صنعت سازان فتح در ادامه گفت: در حال حاضر آنچه مانع تحقق برنامه های پیش بینی شده در این کارخانه می شود کمبود فضا جهت دپوی مواد آلی است که انتظار می رود مسئولان فهیم مجموعه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز در خصوص تامین زمین برای توسعه کارخانه طبق تعهدات قبلی همت مضاعف داشته باشند.

خرسند تصریح کرد: در حال حاضر از 20 هکتار زمین مورد قرارداد برای کارخانه تنها هفت هکتار در اختیار ما قرار دارد که متاسفانه بخش اعظمی از آن را نیز تپه های منطقه کارخانه به خود اختصاص داده و عملا فضای کار مناسبی برای کارخانه وجود ندارد.

وی ادامه داد: مدیریت کنونی سازمان پسماند با اراده هر چه تمامتر در صدد عملی کردن برنامه های پیش بینی شده برای کارخانه بازیافت زباله شهر تبریز است و این شرکت نیز به عنوان طرف مشارکت این طرح آمادگی کامل برای جامه عمل پوشاندن به تمام برنامه های ابلاغی را دارد.

هم اکنون 15 درصد از زباله های ورودی به این مجموعه تبدیل به کود آلی می شود که در اختیار نهادهای مرتبط قرار می گیرد.

