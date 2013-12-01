12 فاز پالایشگاه در مازندران و گیلان تعریف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی بعد از ظهر یکشنبه در امنیت اجتماعی در استانداری با اشاره به وجود موازنه منفی گفت: زیرساختهای استان آماده است و ظرفیت تمام شهرستانهای مازندران تقویت شده است.

وی با اشاره به دوگانه سوز شدن تمام سازمانها از سال 86 گفت: تمام سازمانها، ادارات و صنایع باید دوگانه سوز شوند چرا که در شرایط خاص و افت فشار گاز اولویت گاز با مصارف خانگی است وتمام دستگاهها باید برای خود سوخت دوم ذخیره کنندتا در صورت خارج شدن از پوشش گاز دچار مشکل نگردند.

وی خواستار جدی گرفتن امر پیشگیری و صرفه جویی در مصرف گاز شد.

مدیر عامل گاز استان مازندران با ارائه عملکردی از سال 86 تا 92 واقعه قطع و افت فشار گاز استان در سال 86 را یک غافلگیری ناشی از موازنه منفی برشمرد.

وی گفت:وجود فاصله هزار و 100 کیلومتری خط انتقال گاز به استان مازندران وگیلان و توزیع عادلانه آن برای مصارف مختلف و سپس انتقال آن به کشورهای حاشیه دریای خزر ظرفیت انتقال گاز را به 110 میلیون متر مکعب رسانده است.

عرب مقصودی افزود : از سال 87 تا کنون در بخش توزیع کارهای زیادی انجام شده است و طبق مصوبه دولت مقرر گردید پروژه جدید توزیع تعریف نگردد و پروزه های نیمه کاره پالایشگاهی به اتمام برسند.

مدیر کل امور اجتماعی استان مازندران نیز، پیشگیری را مقدم بر درمان دانست و با اشاره به تهدیدات طبیعت گفت: بسیاری از پدیده ها با تدابیر پیش بینی شده و اصولی امکان ندارد که به تهدید تبدیل شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در شورای تامین استان افزود: مدیران دستگاهها باید تدابیر و آمادگی لازم را با توجه به شرایط خاص استان در فصل زمستان داشته باشند.

شادمان تاکید کرد: به سبب وجود جاده های صعب العبور و مسافت زیاد برای انتقال سوخت گاز، نفت و مکمل کننده های دیگر انرژی باید اقدامات پیشگیرانه و احتمالات که باید در نظر گرفته شود دقت ولازم به عمل آید.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استان افزود: آمادگی کافی و لازم در استان برای مواجهه با شرایط بد آب و هوایی و جود دارد کارهای خوبی انجام گرفته است و در راستای دغدغه های موجود استان اقدامات انجام گیرد.

وی با تاکید بر صرفه جویی انرژی و هدر ندادن این سرمایه عظیم گفت: مردم در مصارف گاز خانگی قناعت کنند تا با مشکلی رو برو نشویم.