ادبیات کودک تلاشی هنرمندانه برای شکوفایی ارزشهای انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز پنجمین جلسه نقد کتاب در غرفه فعالیت های جانبی نمایشگاه بین الملی کتاب کرمانشاه برای بررسی کتاب گیسو طلا نوشته الهام کاکاوند و کتاب طعم تلخ خرما نوشته مهناز فتاحی و با حضور مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه، رضا موزونی منتقد کتاب و مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جمعی از کارشناسان و ادیبان کرمانشاهی برگزار شد.

این کتاب ها برای رده سنی کودک و نوجوان نگاشته شده و در نمایشگاه کتاب کرمانشاه در دسترس علاقه مندان قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه در این جلسه ادبیات کودک را مهمترین، سخت ترین و بنیادی ترین نوشتار ذکر کرد و گفت: ادبیات کودک تلاشی هنرمندانه برای انتقال مفاهیم در قالب کلام برای هدایت و رشد فکری و فرهنگی کودک در رده های سنی مختلف است.

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه ادبیات کودک را شامل قصه، شعر، نمایش و داستان بیان کرد و گفت: چگونگی بیان مفاهیم و احساسات و انتقال تجربه ها برای کودکان باید با شیوه های مناسب و در خور فهم کودکان باشد.

وی تاکید کرد: ادیبان و نویسندگاه به خصوص ادیبان و نویسندگان کرمانشاهی با بیانی خلاقانه باید در انتقال عواطف، ایثار گریها و جوانمردی زنان و مردان و حتی کودکان این دیار تلاش کنند و آن را با زبانی ساده و روان در قالب شعر و داستان برای آگاهی و آشنایی نسل جوان به تصویر بکشند.

وی ادامه داد: نویسندگان با روشی هنرمندانه باید شیرینی های جنگ را در کنار تمام تلخی هایش با روشی جاذب به تصویر بکشند تا کودکان با پیام جنگ و ایثارگریهای کسانی که از همه آمال و آرزوهای خود گذشتند تا این ممکلت در امنیت باقی بماند، آشنا شوند.

وی خاطر نشان کرد: ادبیات کودک بستر ساز خلاقیت، تخیل، درک کودکان در پذیرش مسائل مختلف، شادی ها و حتی غم و تلخی های زندگی است.

وی گفت: نقد بهترین و مهمترین راه رشد ادبیات به خصوص ادیبات کودک است و نقد مفید و کارشناسانه بستررشدفرهنگی را ایجاد می کند.