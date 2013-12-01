افشین به کیفیت مورد نظر کادر فنی نرسیده است/ جالوویچ هنوز بازیکن سپاهان است

محمد فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم سپاهان و کسب تساوی این تیم مقابل فولاد خوزستان اظهار داشت: بازیکنان ما بعد از تمرینات خوبی که در اردوی کیش داشتند، مقابل فولاد خوزستان عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته و توانستند در ابتدای نیم‌فصل دوم، بازی منظم و خوبی را از خود به نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه امتیاز کسب شده در بازی با فولاد خوزستان ارزشمند بود، تصریح کرد: بازیکنان ما در دیدار با فولاد خوزستان امتیاز خوبی کسب کرده و اگرچه ما برای کسب هر 3 امتیاز در این بازی به میدان رفتیم اما به نظرم در خانه حریف، کسب این امتیاز برایمان مفید بود و به نظرم مساوی نتیجه بدی به شمار نمی‌رود.

سرپرست تیم سپاهان با بیان اینکه بازیکنان ما به استحکام و شخصیت لازم رسیده‌اند، گفت: خوشحالم که آرش افشین و یعقوب کریمی در این بازی برای تیم ما به میدان رفته و توانستند عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند و باید بگویم یعقوب در این بازی توانست نظر کادر فنی را جلب کند.

وی بیان داشت: آرش افشین نسبت به قبل شرایط بهتری دارد اما هنوز توقعات بسیاری از این بازیکن وجود دارد و او باید به شرایط آرمانی خود بازگردد و بتواند بهتر از این برای ما بازی کند.

فرامرزی با اشاره به نحوه جذب بازیکن برای سپاهان در نقل و انتقالات خارجی اظهار داشت: ما در این زمینه هنوز به بازیکن مد نظر خود نرسیده‌ایم و در روزهای آینده در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنیم اما با توجه به نیاز تیم برای جذب بازیکن، باید در این زمینه هم اقدام کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون بحث جدایی رادومیر جالوویچ از سپاهان گفت: جدایی جالوویچ از سپاهان هنوز قطعی نشده و این بازیکن همچنان زیر نظر کادر فنی سپاهان به تمرین می‌پردازد اما ممکن است او در آینده لیگ با بازیکنی معاوضه شده یا جذب تیم دیگری شود اما در حال حاضر بازیکن سپاهان به شمار می‌رود.