عدم مناسب سازی فضاهای شهری مانع حضور معلولان در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شکوری در نشست خبری که ظهر یکشنبه در اداره کل بهزیستی استان قم برگزار شد، اظهار داشت: مشکلات پیش روی معلولان بسیار زیاد است زمان بسیاری می‌خواهد تا تنها مطرح شود، اما یکی از مهمترین این معضلات مناسب سازی فضاهای شهری جهت اجتماعی شدن معلول است.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از معلولین در حال حاضر به دلیل عدم اجرای مناسب و کامل مناسب سازی نمی توانند از منزل خارج شوند، گفت: تردد در ادارات، معابر، مراکز خرید، مکان های ورزشی و حتی در مکان های آموزشی برای معلولین بسیار سخت است.

رئیس انجمن ضایعات نخاعی قم افزود: البته در استان قم سه سالی است که ستاد مناسب سازی با مدیریت مدیرکل بهزیستی استان تشکیل شده و رابطه این ستاد با شهرداری نیز خوب است، اما تاکنون 30 درصد مناسب سازی صورت گرفته و امیدواریم بیشتر نیز شود.

شکوری تاکید کرد: بنده به مسئولان نهادها و سازمان ها پیشنهاد می کنم که تنها چند ساعت در طول یک روز و آن هم در منزل یا دفترکاریشان خود را جای یک معلول بگذارند و روی ویلچر نشسته یا با چشمانی بسته و عصا دردست حرکت کنند، تا زمانی که کسی نخواهد معلولین را درک کند اقدامات نیز تسریع نمی شود.

وی اظهار داشت: امیدواریم همانطور که هم اکنون مهر استاندارد بر همه اقلام و کالاها و جود دارد روزی برسد که مهر مناسب سازی بر همه ساخت و سازها زده شده و بدون توجه به این مهر اجازه فعالیت عمرانی داده نشود.

رئیس انجمن ضایعات نخاعی تصریح کرد: مناسب سازی تنها شامل معابر رمپ ها نمی‌شود با فضاهای بهداشتی، سالن‌های ورزشی، فرهنگی، مراکز خرید و حتی ادارات دولتی و غیر دولتی را هم دربرمی گیرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی مناسب در زمینه نحوه برخورد با معلولین وجود ندارد، گفت: طبق قانون حمایت از معلولین رسانه ملی باید در طول هر هفته 2 ساعت از وقت خود را به معلولین اختصاص دهد، برای نمونه چون آموزش کافی پیرامون نحوه برخورد با یک معلول اطلاع رسانی نمی شود بسیاری از رانندگان تاکسی ما که قلبا میل دارند به معلول کمک کنند به دلیل عدم آشنایی با نحوه جمع کردن ویلچر از سوار کردن این افراد خودداری می کنند.