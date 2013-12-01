مازندران رتبه دوم امامزادگان را در کشور دارا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده عصر یکشنبه در حاشیه طرح قدمهای آسمانی با بیان اینکه در استان مازندران موقوفات و رقبات متعدد و قابل توجهی وجود دارد، افزود: از سالیان بسیار دور و بعضاً در سال‌های اخیر از سوی انسان‌های خیر و پاک نیت برای اهداف والایی وقف شده اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران قدمت بعضی از موقوفات را به چند قرن دانست و بیان داشت: بعضی از آنها به صورت غیرقانونی و بعضاً با تصویب قوانین غیر شرعی توسط حکام و سلاطین جور دستخوش تغییرات شده و از وقفیت خارج شدند.

علیزاده یادآور شد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان و فتوای تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه "موقوفات باید به حالت وقفیت باقی و عمل به وقف شود" موقوفات به حالت وقفیت خود بازگردانده شد.

وی تصریح کرد: با تصویب قوانین عمده ای از موقوفات به وقفیت اعاده وحقوق موقوفات احقاق و برای احیاء و برگشت به وقف بقیه موقوفات تلاشهای گسترده ای از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه با همکاری دیگر دستگاههای ذیمدخل در جریان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با اشاره به اینکه استان مازندران از نظر تعداد موقوفات ورقبات ،از استانهای شاخص کشور است، گفت: مازندران از نظر دارابودن موقوفات رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داد.

علیزاده با بیان اینکه قرار داد نیات واقفین استان نیز از پراکندگی و تنوع زیادی برخوردار است؛ افزود: حدود 70 درصد درآمد موقوفات به اقامه عزاداری حضرت امام حسین (ع) اختصاص دارد .

وی تصریح کرد: ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستان های استان مازندران براساس شرح وظایف قانونی، مسئولیت اداره امور این موقوفات را بعهده دارد و باید درآمد واقعی موقوفات را تحصیل و برابر مفاد وقفنامه ودر چهار چوب نیات واقفین به مصرف برساند.

حجت الاسلام ابراهیم حیدری معاون اوقاف مازندران نیز با بیان اینکه طرح قدم‌های آسمانی تا امام مهربانی به‌منظور استقبال و میزبانی از کاروان‌های پیاده‌ای که به‌سمت حرم امام رضا(ع) در حرکت هستند، اجرا می‌شود، گفت: ضروری‌ترین اهداف طرح قدم‌های آسمانی تا امام مهربانی ساماندهی کاروان‌های پیاده و اجرای برنامه‌های فرهنگی است.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان مازندران تصریح کرد: روحانی مبلغ به پایگاه‌های این طرح و برای بیان معارف دین اعزام می‌شود.

حیدری بیان کرد: توزیع بسته‌های فرهنگی و قرائت ادعیه از برنامه‌های است که در این پایگاه ها اجرا می شود.

وی از برگزاری جلسه هماهنگی طرح قدم های آسمانی تا امام مهربانی در امامزاده عباس (ع) ساری خبر داد و گفت: مدیرکل‌های اوقاف و امور خیریه 6 استان کشور در این جلسه حضور پیدا می‌کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران بیان کرد: در این جلسه ایستگاه‌های استقبال و استراحت برای زائران طرح قدم‌های آسمانی تا امام مهبانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: استان‌های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، سمنان، مازندران و گلستان در این جلسه که در امامزاده عباس (ع) ساری برگزار می‌شود حضور پیدا می‌کنند.