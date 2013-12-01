عزت مردم ورامین و پیشوا را با هیچ امکاناتی نمی توان جبران کرد/ امروز کشورهای غربی مشتاق رابطه با ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی و مسئولان استانداری تهران و مدیران اجرایی شهرستان ورامین عصر یکشنبه با حضور در بیت امام جمعه ورامین با آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی دیدار کرد.

مردم ورامین در دفاع از ارزشهای اسلامی پیشگام هستند

در این دیدار امام جمعه ورامین با اشاره به سابقه مردم ورامین در دفاع از ارزشهای اسلامی اظهار داشت: مردم ورامین مردمی متدین و انقلابی هستند و همواره در دفاع از ارزشهای اسلامی پیشگام بودند.

آیت الله محمودی افزود: مردم ورامین در جریان بازسازی عتبات عالیات نیز همواره در صف اول قرار داشته و با کمک های مادی و اعزام نیروهای فنی سعی کردند تا نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت ادای احترام کنند.

وی ادامه داد: حضرت زهرا(س) که در حدیث شریف کسا محور هستند، امروز نیز در بازسازی عتبات عالیات به عنوان محور بازسازی قرار گرفتند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به انتخاب فرماندار جدید ورامین اضافه کرد: پدر آقای خوانساری از روحانیون موقر و متدین بودند که بنده در درس آیت الله العظمی اراکی با ایشان همکلاس بودم.

محمودی بیان داشت: امروز باید شهرستان ورامین با تلاش فرماندار ورامین، حمایت های نماینده و همدلی و وحدت مسئولان مسیر پیشرفت و ترقی را طی کند.

وی عنوان داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران در میان 57 کشور اسلامی تنها کشور اهل بیت است و به همین علت استکبار جهانی با تمام توان، تلاش می کند تا عزت و اقتدار این کشور را از بین ببرد.

این مسئول یادآور شد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان جنگ تحمیلی، تمام دنیا مقابل ایران قرار گرفتند اما ملت صبور و مقاوم ایران با تأسی به اهل بیت توانست در مقابل تمامی توطئه ها پیروز شود.

حق مردم ورامین ادا نشده است

امام جمعه ورامین تأکید کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران خدمات ارزنده ای به کشور و منطقه ورامین صورت گرفته است و بنده که هم قبل از پیروزی انقلاب و پس از آن در این منطقه حضور داشتم، این مسأله را کاملا مشاهده کردم.

وی افزود: باید توجه داشت که حق مردم ورامین ادا نشده است و زمانی که همه نفس ها در سینه حبس بود، مردم این منطقه برای دفاع از امام به پاخاستند و قیام کردند.

محمودی ادامه داد: نهضت 15 خرداد مردم ورامین سبب شد تا این منطقه در دوران رژیم ستمشاهی در اوج محرومیت قرار بگیرد و حتی از اولیه ترین امکانات محروم باشد.

نماینده ولی فقیه در ورامین اضافه کرد: امام خمینی(ره) در سخنان خود درباره مردم ورامین تأکید داشتند که جوانان ورامینی حق ویژه ای بر ما دارند و مسئولین باید این حق ویژه را ادا کنند.

قیام مردم ورامین و پیشوا را با هیچ ثروتی نمی توان جبران کرد

استاندار تهران نیز در این دیدار با اشاره به سابقه مردم ورامین در دوران پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: قیام تاریخی مردم ورامین در 15 خرداد آنقدر بزرگ بود که امام خمینی(ره) این روز را برای همیشه عزاری عمومی اعلام کردند.

سید حسین هاشمی افزود: عزت مردم ورامین و پیشوا که در تاریخ انقلاب اسلامی پدید آمده است را با هیچ امکانات مادی و هیچ ثروتی نمی توان جبران کرد.

این مسئول استانی اضافه کرد: : مردم ورامین در بازسازی عتبات عالیات نیز نقش فعالی داشتند و در اعزام نیروهای فنی نیز به اعتاب مقدسه در رده های بالا قرار دارند.

امروز کشورهای غربی مشتاق رابطه با ایران هستند

وی با اشاره به تحولات اخیر در جهان سیاست بیان داشت: سیاست پروژه ای پیچیده است و امروز که 6 کشور غرب با آغوش باز به مذاکره با ایران می پردازند و خواستار ارتباط با ایران هستند، نشان از عزت و اقتدار جمهوری اسلامی دارد.

هاشمی عنوان داشت: در 35 سال گذشته هرنوع تهاجمی اعم از نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر ضد ملت ایران پیاده کردند اما این ملت ایستاد و عزت امروزی را رقم زد.

دکتر سید حسین نقوی حسینی نیز در سخنان کوتاهی تأکید کرد: در جلسه ای با حضور مهندس هاشمی، مشکلات شهرستان ورامین مطرح شد و مقرر گردید تا شورای برنامه ریزی استان در ورامین تشکیل و مشکلات منطقه اولویت بندی شده و برای آن راه حلی پیش بینی شود.