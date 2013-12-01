خواستار روابط بهتر با عربستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار خود از کویت که با هدف کاستن نگرانی های همسایگان ایران از توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 انجام شده است بر لزوم بر قراری وابط بهتر بین ایران و عربستان تاکید کرد.

بنا بر این گزارش ظریف بعد از دیدار از کویت در عین حال گفت، برای دیدارش از عربستان هنوز تاریخی تعیین نشده است.

وی تصریح کرد : ما عربستان را به عنوان یک کشور با نفوذ و مهم در منطقه می بینیم و در تلاشیم تا همکاری خود رابا این کشور که به نفع منطقه خواهد بود گسترش دهیم.

ظریف که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با شیخ صباح الخالد الحمد همتای کویتی خود سخن می گفت با اشاره به توافق هسته ای اخیر بین ایران و گروه 1+5 گفت این توافق تهدید برای هیچ کشوری نیست.

وزیر خارجه ایران گفت: این توافق نمی تواند به ضرر هیچ کشوری در منطقه باشد.

وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره جزایر سه گانه ایرانی که مورد ادعای امارات متحده است گفت: تهران آماده مذاکره با امارات درباره رفع سوء تفاهم موجود پیرامون جزیره ابوموسی است.