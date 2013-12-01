70 کاروان از فرودگاه بیرجند به عمره اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نوفرستی، ظهر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی هماهنگی انجام پروازهای عمره 92 و 93 استان اظهارکرد: زائرین در دو مرحله به عمره مفرده اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه اولین اعزام از 9 دی ماه از فرودگاه بین المللی بیرجند آغاز می شود، تصریح کرد: پرواز های مرحله اول تا پنجم فرودین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هر پنج روز یک پرواز از فرودگاه بیرجند انجام خواهد شد، ادامه داد: این عملیات سنگین نیازمند هماهنگی بین دستگاه های مرتبط برای اعزام زائرین است.

مدیرحج و زیارت خراسان جنوبی با بیان اینکه در مرحله اول اعزام ها 35 کاروان به عمره اعزام می شوند، تصریح کرد: مرحله دوم اعزام ها از ششم فرودین ماه سال آینده آغاز و تا ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

به گفته وی در مجموع هشت هزار زائر خراسان جنوبی در قالب 70 کاروان به عمره اعزام می شوند.

نوفرستی کمبود سرویس های بهداشتی در محل فرودگاه بیرجند و کمبود امکانات در حین بررسی زائرین برای ورود به فرودگاه را از مشکلات فراروی زائرین هنگام سفر برشمرد.

مدیر فرودگاه بیرجند نیز در این جلسه بیان کرد: از سال 87 مرز هوایی استان فعال شده و زائران به صورت مستقیم به حج اعزام می شوند.

مهدی عیدی زاده بر حضور به موقع کاروان ها برای اعزام در محل فرودگاه تاکید کرد و افزود: این فرودگاه از دو سال گذشته در بحث عملیات حج عمره و عتبات جزو فرودگاه های مطرح کشور محسوب می شود.

معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی نیز با بیان زائران سفیران فرهنگی ایران در عربستان هستند، گفت: باید تمام مسائل آموزشی قبل از سفر به زائران آموزش داده شود.

علی محمد گلستانی فرد بر فراهم کردن امکانات رفاه و آسایش زائرین برای این سفر معنوی تاکید کرد و افزود: مسئولان امر برای هرچه بهتر شدن خدمات و رسیدگی به زائرین تلاش کنند.