اعتبار لازم برای پروژه کمربندی ساری دریافت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عبوری عصر یکشنبه در نشست اعضای شورای شهر با امام جمعه ساری به احداث پل ذغالچال و عدم پايبندي وزارت نفت به تعهدات خود در قبال اين پروژه ملي پرداخت و افزود : شهرداري گاه حتي جور اين وزارتخانه را هم كشيد تا هرچه سريعتر فاز نخست آن افتتاح شود.

وی عنوان کرد: پس از تلاشهاي مستمر اين اميد را داريم كه يك ماه آينده فاز اول اين پل مورد بهره برداري قرار گيرد . ضمن آنكه با تلاشهاي مضاعفي كه شهرداري ساري انجام داده است پل داراب هم تا ۹ ماه آينده به مرحله افتتاح خواهد رسيد .



وي در ادامه سخنان خود به اجراي دهها طرح و برنامه ديگر براي توسعه و زيبايي ساري اشاره كرد و گفت : طي پانزده ماه گذشته كارهاي بسياري شده است كه مرهون همكاري مردم و همراهي اعضاي شوراي شهر هستيم.

شهردار ساری گفت: خاصه آنكه در شوراي چهارم اعضايي حضور دارند با تحصيلات و تخصصات بالا كه بسيار راهگشا هستند براي همين بنده شهادت مي دهم اعضاي شوراي شهر همه گونه همكاري و همراهي را بعمل آورده و مي آورند تا شهردار و شهرداري با آرامش خاطر يه خدمت رساني بپردازند.

شهردار ساري به وام ۵ ميليارد توماني اشاره كرد كه قبل از او دريافت شده و به دليل ناتواني شهرداري در بازپرداخت اين وام مبلغ آن روز به روز افزونتر مي شود.

عبوري با اشاره به اين وام از حضرت آيت الله طبرسي درخواست كرد براي حل اين مشكل كه بار سنگيني بر دوش شهرداري و به تبع ان مردم شهر نهاده است اقدام كند.

