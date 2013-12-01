بانک اطلاعات مراکز پر خطر دامغان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امانی ظهر یکشنبه در نشست کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر شهرستان دامغان در محل مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان با اشاره به ایجاد بانک اطلاعات مناطق پرخطر اظهار داشت: این امر بر اساس مصوبه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دامغان بر عهده مدیریت آموزش و پرورش دامغان قرار داده شد و این مدیریت با بهره گیری از کارشناسان در جهت شناسایی مناطق پرخطر نسبت به تشکیل بانک اطلاعات اقدام کرد.

وی تصریح کرد: مقابله و مبارزه با پدیده خانمانسوز مواد مخدر یک عزم و اراده جمعی را می طلبد و همه باید در مقابله و ریشه کنی این معضل اجتماعی گام بردارند و مشارکت کنند.

عضو شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دامغان با بیان اینکه دانش آموزان سرمایه اصلی و اجتماعی جامعه ما هستند افزود: نهاد مدرسه و خانواده در جلوگیری دانش آموزان از مصرف مواد مخدر نقش مهم و اساسی دارند.

امانی با تاکید بر اینکه خانواده یک نهاد مقدس و با ارزش است، افزود: این نهاد می تواند در نظارت بر فرزندان خود بیش از گذشته اهتمام و جدیت از خود نشان دهد تا فرزندان به عنوان یک نیروی عظیم انسانی بدون روی آوردن به مصرف مواد مخدر و سیگار نقش خود را در جامعه که رشد و توسعه بوده به نحو احسن و شایسته انجام دهد.

در این جلسه همچنین بر آموزش کارشناسان مبارزه با مواد مخدر به اولیای دانش آموزان، توزیع بیش از چهار هزار بروشور تبلیغاتی تحت عنوان عواقب استفاده از مصرف مواد مخدر در سطح مدارس، برگزاری مسابقه مقاله نویسی و نقاشی با موضوعات آثار سوء مصرف مواد مخدر در سطح مدارس، برپایی کارگاه های آموزشی برای دانش آموزان و اولیاء و همچنین تهیه مقدمات بازدید دانش آموزان در معرض خطر از ندامتگاه عمومی شهرستان دامغان با هدف عبرت گرفتن دانش آموزان از وضعیت اسفبار معتادین به مواد مخدر صنعتی و سنتی و ... به تصویب رسیدو بر اجرای این مصوبات تاکید شد.

در این جلسه هر یک از اعضا دیدگاه ها و نقطه نظرات خود جهت مقابله و مبارزه با مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان بیان کردند.