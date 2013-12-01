نظارت را به بازرسی و تشکیل پرونده ارجح می دانیم

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی ناصر سراج عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان کرمانشاه که در سالن جلسات دادگستری کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: رویکرد سازمان بازرسی این است که بیشتر بحث نظارت را مورد توجه خود قرار دهد و بازرسی و تشکیل پرونده را اولویت بعدی خود می داند.

وی افزود: رعایت شان جایگاه بازرسی شونده یکی از اصولی است که ما در هنگام بازرسی مورد تاکید قرار می دهیم و به بازرسان گفته شده که حتی با مدیر متخلف نیز به نحو مناسبی برخورد شود.

قاضی سراج خاطر نشان کرد: اکثر مدیران ما افرادی خادم و پاکدست هستند و تنها تعداد قلیلی در میان آنها با مشکلاتی مواجه هستند که بدون اغماض با آنها برخورد می کنیم.

وی یاد آور شد: ممکن است مدیری برای پیشبرد امور عام المنفعه نتواند قانون را به خوبی اجرا کند، در این صورت درست است که تخلف صورت گرفه اما این تخلف با زمانیکه مدیر قصد ونیت سوئی داشته و بخواهد قانون را نقض کند کاملا متفاوت است.

وی تصریح کرد: احراز سوء نیت مدیران موجب خواهد شد سازمان بازرسی قاطعانه و بدون گذشت با آنها برخورد کند و مانع ادامه حضور آنها در دستگاه های اجرایی می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: قوی و ضعیف در برابر قانون یکسان هستند و باید به یک گونه با آنها برخورد و با یک دید به آنها نگاه شود.

قاضی سراج در پایان نظارت بر حسن اجرای امورات کشور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را از وظایف مهم سازمان بازرسی کشور بر شمرد و بر برخورد قاطع با تخلفات توسط این سازمان تاکید کرد.