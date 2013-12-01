مانور زلزله و ایمنی در مدارس بستک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان بستک از برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس بستک خبر داد.
محمد مشتاق زاده در مانور زلزله که در دبیرستان صالحین بستک برگزار گردید با اشاره به اهمیت توجه به زلزله به عنوان مهمترین بلای طبیعی به جهت غیرقابل پیشبینی بودن، حجم زیاد خسارت در مدت زمان کم، دامنه وسیع خسارتهای جانی و مالی و زیرساختها و اثرات متقابل خسارتها بر روی یکدیگر، بر لزوم آشنا کردن دانشآموزان با نحوه عمل در هنگام مواجهه با این بلای طبیعی که شامل سه اصل مهم حفظ خونسردی و آرامش، پناهگیری صحیح و خروج مناسب است، تأکید کرد.
وی آموزش مستمر به اولیا و مربیان را در طول سال، استفاده از تجربه مربیان امداد و نجات هلال احمر در این آموزشها و همسانسازی و سطحبندی آموزشها را در مواجهه با زلزله و کاهش خسارات جانی بسیار تأثیرگذار دانست.
فرماندار شهرستان بستک اظهار داشت: ارائه آموزشهای امداد و نجات در زمینه مواجهه با حوادث غیر مترقبه باید به گونهای باشد که افراد با فرا گرفتن نکات خود امدادی و دیگر امدادی در مواقع بروز حوادث بهترین واکنش را نشان دهند.
مشتاق زاده افزود: از آنجایی که کشور ما بر روی گسل زلزله قرار دارد و از مناطق زلزله خیز دنیا محسوب می شود فرهنگ سازی و برگزاری مانورها، همایش ها و آموزش های تئوری و عملی در خصوص زلزله یکی از راهکارها جهت بالا بردن سطح آگاهی و کاهش تلفات ناشی از این پدیده در میان مردم است.
وی یکی از اهداف برگزاري مانوارهاي زلزله را آموزش کلیه افراد به منظور كاهش خطرپذيري زلزله اعلام كرد وافزود: ارائه آموزش همگاني، اطلاعرساني، نحوه پناهگيري و كسب آمادگيهاي لازم به هنگام بروز حوادث به ويژه زمين لرزه از ديگر اهداف برگزاري اين مانور است.
فرماندار شهرستان بستک برگزاری چنین مانورهایی را مستلزم داشتن سناریو، هدف گذاری و برنامه ریزی درون سازمانی و برون سازمانی دانست.
بیسوادان در بستک به صورت خانه به خانه شناسایی می شوند
فرماندار شهرستان بستک با بیان اینکه ریشه کنی بیسوادی نیازمند یک عزم ملی است گفت: بی سوادان در بستک به صورت خانه به خانه شناسایی می شوند.
محمد مشتاق زاده در دیدار با معاون نهضت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان از اقدامات انجام شده در راستای رفع بی سوادی سطح شهرستان، قدردانی نمود و اظهار داشت: تلاش برای ریشه کنی بی سوادی در جامعه یکی از اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است که همواره، مورد تأکید امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه سوادآموزی و لزوم ریشه کن کردن بی سوادی افزود: با توجه به تبدیل وضعیت آموزشیاران نهضت سوادآموزی و جذب آنها در نظام آموزش و پرورش لازم است در سال تحصیلی آتی آموزش بی سوادان از طریق برون سپاری انجام شود.
وی اضافه کرد: افراد حقیقی و گروه هایی نظیر معلمان آموزش و پرورش، مدارس غیرانتفاعی، مدیران مجتمع های آموزش روستایی، مدیران مدارس، نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی و بخشداری ها و دهیاری ها می توانند در این زمینه فعالیت کرده و به ریشه کن کردن بی سوادی کمک کنند.
مشتاق زاده با تأکید بر پیگیری جدی در جهت شناسایی و جذب بیسوادان جهت شرکت در کلاسهای سواد آموزی عنوان کرد: رفع مشکلات وموانع تحصیل در سطح شهرستان، جزو اولویت های اصلی آموزش وپرورش باشد.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بستک با اذعان به اینکه سوادآموزی در رشد و توسعه همه جانبه نقش بسزایی دارد ابراز داشت: اجرای طرح نهضت سوادآموزی در روستاها حرکت بزرگی در جهت رشد جامعه روستایی است.
وی بر استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، ائمه جمعه، دهیاران، شوراهای اسلامی و معتمدین روستا جهت شناسایی افراد بی سواد به صورت خانه به خانه تأکید کرد.
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