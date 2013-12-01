مانور زلزله و ایمنی در مدارس بستک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان بستک از برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس بستک خبر داد.

محمد مشتاق زاده در مانور زلزله که در دبیرستان صالحین بستک برگزار گردید با اشاره به اهمیت توجه به زلزله به عنوان مهم‎ترین بلای طبیعی به جهت غیرقابل پیش‎بینی بودن، حجم زیاد خسارت در مدت زمان کم، دامنه وسیع خسارت‎های جانی و مالی و زیرساخت‎ها و اثرات متقابل خسارت‎ها بر روی یکدیگر، بر لزوم آشنا کردن دانش‎آموزان با نحوه عمل در هنگام مواجهه با این بلای طبیعی که شامل سه اصل مهم حفظ خون‎سردی و آرامش، پناه‎گیری صحیح و خروج مناسب است، تأکید کرد.

وی آموزش مستمر به اولیا و مربیان را در طول سال، استفاده از تجربه مربیان امداد و نجات هلال احمر در این آموزش‎ها و همسان‎سازی و سطح‎بندی آموزش‎ها را در مواجهه با زلزله و کاهش خسارات جانی بسیار تأثیرگذار دانست.

فرماندار شهرستان بستک اظهار داشت: ارائه آموزش‌‌های امداد و نجات در زمینه مواجهه با حوادث غیر مترقبه باید به گونه‌ای باشد که افراد با فرا گرفتن نکات خود امدادی و دیگر امدادی در مواقع بروز حوادث بهترین واکنش را نشان دهند.

مشتاق زاده افزود: از آنجایی که کشور ما بر روی گسل زلزله قرار دارد و از مناطق زلزله خیز دنیا محسوب می شود فرهنگ سازی و برگزاری مانورها، همایش ها و آموزش های تئوری و عملی در خصوص زلزله یکی از راهکارها جهت بالا بردن سطح آگاهی و کاهش تلفات ناشی از این پدیده در میان مردم است.

وی یکی از اهداف برگزاري مانوارهاي زلزله را آموزش کلیه افراد به منظور كاهش خطرپذيري زلزله اعلام كرد وافزود: ارائه آموزش همگاني، اطلاع‌رساني، نحوه پناه‌گيري و كسب آمادگي‌هاي لازم به هنگام بروز حوادث به ويژه زمين لرزه از ديگر اهداف برگزاري اين مانور است.

فرماندار شهرستان بستک برگزاری چنین مانورهایی را مستلزم داشتن سناریو، هدف گذاری و برنامه ریزی درون سازمانی و برون سازمانی دانست.

بیسوادان در بستک به صورت خانه به خانه شناسایی می شوند

فرماندار شهرستان بستک با بیان اینکه ریشه کنی بیسوادی نیازمند یک عزم ملی است گفت: بی سوادان در بستک به صورت خانه به خانه شناسایی می شوند.

محمد مشتاق زاده در دیدار با معاون نهضت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان از اقدامات انجام شده در راستای رفع بی سوادی سطح شهرستان، قدردانی نمود و اظهار داشت: تلاش برای ریشه کنی بی سوادی در جامعه یکی از اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است که همواره، مورد تأکید امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه سوادآموزی و لزوم ریشه کن کردن بی سوادی افزود: با توجه به تبدیل وضعیت آموزشیاران نهضت سوادآموزی و جذب آنها در نظام آموزش و پرورش لازم است در سال تحصیلی آتی آموزش بی سوادان از طریق برون سپاری انجام شود.

وی اضافه کرد: افراد حقیقی و گروه هایی نظیر معلمان آموزش و پرورش، مدارس غیرانتفاعی، مدیران مجتمع های آموزش روستایی، مدیران مدارس، نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی و بخشداری ها و دهیاری ها می توانند در این زمینه فعالیت کرده و به ریشه کن کردن بی سوادی کمک کنند.

مشتاق زاده با تأکید بر پیگیری جدی در جهت شناسایی و جذب بیسوادان جهت شرکت در کلاسهای سواد آموزی عنوان کرد: رفع مشکلات وموانع تحصیل در سطح شهرستان، جزو اولویت های اصلی آموزش وپرورش باشد.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بستک با اذعان به اینکه سوادآموزی در رشد و توسعه همه جانبه نقش بسزایی دارد ابراز داشت: اجرای طرح نهضت سوادآموزی در روستاها حرکت بزرگی در جهت رشد جامعه روستایی است.

وی بر استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، ائمه جمعه، دهیاران، شوراهای اسلامی و معتمدین روستا جهت شناسایی افراد بی سواد به صورت خانه به خانه تأکید کرد.