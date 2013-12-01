هفت مدرسه نکا مقاوم سازی و بهسازی شدند

اصغر کارگر در حاشیه نشست با مسئولان در گفتگو با خبرنگار مهر،از موثرترین برنامه های راهبردی آموزش وپرورش در مقابله با بلایای طبیعی همچون زلزله را ایمن سازی ومقاوم سازی مدارس برشمرد.



وی افزود: هدف از اجراي اين مانوررا افزايش سطح آگاهي دانش‌آموزان در مباحث زلزله و ايجاد آمادگي براي انجام واکنش‌هاي سريع وصحیح در برابر آن آشنايي دانش‌آموزان باراهکارهای زلزله و چگونگي مقابله با آن جهت ايجاد آرامش رواني دانش‌آموزان نسبت به پديده‌هاي طبيعي عنوان کرد.



کارگر یکی از محوری ترین برنامه های آموزش وپرورش نکا را توسعه ، فضاسازی،مقاوم سازی وبهسازی مدارس شهرستان دانست .



رئیس آموزش وپرورش نکا تصریح کرد:هم اکنون در این شهرستان 187 مدرسه با 851 کلاس درس وجود دارد که 17هزار و 268 دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در آنها تحصیل می کنند.



مدیر آموزش و پرورش نکا با اعلام این مطلب که اعتبارات دولتی برای بهسازی و مقاوم سازی مدارس فرسوده استان مازندران محدود است اذعان داشت: از سال 90تا کنون تنها 7مدرسه شهرستان مقاوم سازی وبهسازی شد.



کارگر یکی از روشهای تامین ونوسازی مدارس رافعالیتهای خیرین مدرسه سازدر شهرستان نکا دانست که در سالهای اخیر در نکا مورد توجه خاصی قرار گرفته است.



89 مدرسه در نکا هوشمند سازی شد



کارگر در ادامه در حال حاضر 89 مدرسه و219کلاس درس در شهرستان نکا به سیستم هوشمندسازی مجهز هستند.



وی با اشاره به هدف از اجرای این طرح نوین در مدارس گفت: هوشمندسازی مدارس از جمله طرحهایی می باشد که باعث ارتقای روش‌های تدریس در مدارس شده ودانش آموزان را با تکنولوژی های بروز دنیا آشنا می کند.



کارگر با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش با اجرای این طرح به دنبال این است که آموزش دانش‌آموزان تنها محدود به مدرسه نباشدبیان کرد:نا‌محدود کردن زمان آموزش از مهم‌ترین رویکرد‌های اجرای طرح هوشمند‌سازی مدارس می باشد.



مدیر آموزش وپرورش نکا در پایان متذکر شد:در صورت تأمین اعتبار در سال جاری نیز تعداد این مدارس افزایش خواهند یافت.



راهکارهای مقابله با زلزله را جدی بگیریم



علی رجبی فرماندار نکا نیز بر جدی گرفتن راهکارهای مقابله با زلزله ونهادینه کردن فرهنگ مقابله با بلایای طبیعی تاکید کرد.



وی افزود: ایران از جمله کشورهای زلزله خیزجهان است که سالیانه 250زلزله دراین کشور رخ می دهد وهمچنین جزء 10کشوری هستیم که خسارات فراوانی را از سوی بلایای طبیعی متحمل می شویم .



رجبی با اشاره به اینکه دانش آموزان همیشه در معرض خطر زلزله قرار دارند اظهار کرد:دانش‌آموزان چه در محیط خانه و چه در محیط مدرسه از جمله گروه‌هایی می باشند که در هنگام رخداد زلزله در معرض خطر هستند.



فرماندار نکا کنترل احساسات و عدم استرس را ازجمله مواردی دانست که خسارات در زلزله وحوادث غیر مترقبه کاهش می دهد واز مسئولین آموزش و پرورش خواستار شد این امر را در دانش آموزان تقویت نمایند تا شاهد خسارات جبران ناپذیر نباشیم.