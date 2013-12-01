طرح "دادرس" در 728 مدرسه لرستان اجرا می شود

حسین رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح دادرس در سطح 728 مدرسه استان لرستان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه این طرح از ابتدای سالجاری استارت آن زده شده است افزود: در قالب این طرح دانش آموزان و مربیان آموزشهای لازم را در هنگام روزهای سخت فرا می گیرند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان لرستان با بیان اینکه مرحله دوم این طرح درسطح مربیان مدارس استان برگزار می شود افزود: در این راستا طی سالجاری این طرح در سطح 728 مدرسه لرستان اجرا می شود.
مرادی با بیان اینکه این طرح با همکاری معاونت بیان داشت: امسال این طرح در سطح مدارس راهنمایی مرکز استان اجرا می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای مانور زلزله در سطح کانونهای جمعیت هلال احمر استان لرستان اشاره کرد و گفت: در این راستا طی سالجاری سه مانور زلزله در سطح کانونهای مختلف جمعیت هلال احمر لرستان برگزار شده است.
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