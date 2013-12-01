کمیسیون عالی اقتصادی ایران و کویت با حضور وزیران خارجه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف در جلسه افتتاحیه این اجلاس تاکید کرد : دولت جمهوری اسلامی ایران برای روابط با منطقه و کشورهای آن از جمله کویت اهمیت زیادی قائل است.

وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز خرسندی از برگزاری دومین جلسه کمیسیون عالی مشترک اقتصادی دو کشور بعد از گذشت هفت سال اظهار امیدوار کرد با برگزاری این اجلاس از ظرفیت های واقعی دو کشور در تقویت همکاری های فیمابین در بخشهای مختلف استفاده شود.

وی همچنین با ابراز خوشحالی از برگزاری منظم و به موقع کمیته های بازرگانی، کنسولی و حقوقی کمیسیون عالی دو کشور که همکاری ها فیمابین در عرصه های مختلف در آنها تعریف شده و توسعه و گسترش همکاریها را مورد پیگیری قرار می هد بر ضرورت حرکت در مسیر برگزاری منظم کمیسیون عالی مشترک اقتصادی دو کشور تأکید کرد.

ظریف همچنین پیشنهاد کرد تا کمیته فرهنگی هم در کنار سایر کمیته های کمیسیون عالی دو کشور تشکیل شود و شاهد فعال تر شدن کمیته سیاسی فیمابین و گسترش و افزایش تماسها و دیدارهای مسئولین وزارت امور خارجه دو کشور در سطوح مختلف باشیم.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه خاطر نشان کرد : به طور سنتی ارتباطات و تعاملات تجاری بین ایران و کویت وجود داشته است و باید برای اجرایی شدن توافقات موجود در این راستا تدابیر لازم اتخاذ گردد.

ظریف همچنین لزوم تداوم و افزایش ارتباط منظم بین اتاق های بازرگانی دو کشور را یادآور شد و بر ضرورت تقویت ارتباط و فعال شدن بخشهای خصوصی ایرانی و کویتی در این راستا تاکید کرد و افزود : دولت ها و مسئولین بخشهای مربوط در دو کشور نیز باید با رفع موانع گمرکی و ترانزیتی و شناختن طرفین از ظرفیتهای دو کشور این روابط تجاری و بازرگانی را تسهیل نمایند.

وی همچنین ضرورت امضاء و اجرایی شدن موافقتنامه ها و تفاهم نامه های همکاری گمرکی ، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تشویق سرمایه گذاری مشترک را مورد تاکید قرار داد و ابراز اطمینان کرد با عملیاتی و اجرایی شدن این توافقات روابط و همکاری های فیمابین تسهیل گردد و مسئولیت رفع این موانع از وظائف اصلی کیمسیون عالی دو کشور می باشد.

ظریف همچنین خاطر نشان کرد : جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی برای روابط با کشورهای منطقه قائل است و امیدواریم برگزاری این کمیسیون و توافقات حاصله شروع خوبی برای گسترش روابط با کویت و منطقه باشد.

شیخ صباح خالد الحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت نیز در این نشست برگزاری اجلاس کمیسیون عالی ایران و کویت را تجلی روابط پایداردو کشور دانست.

وی با اشاره به قدمت پنجاه ساله روابط و مناسبات فیمابین تاکید کرد: روابط ایران و کویت همواره در بالاترین سطح بوده است و مناسبات اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری همطراز روابط سیاسی دو کشور نیست و لذا در کمیسیون عالی دو کشور باید گامهای مستحکمی برای تحقق اهداف بالای دو کشور برداریم.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد تحول ژنو و حصول توافق بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 به ثبات منطقه ای و بین المللی کمک نماید.



در پایان این نشست صورت جلسه دومین اجلاس عالی کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کویت به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.