شورای شهر برای تصمیم گیری بهتر نقشه راه طراحی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نائب رئیس شورای شهر گرگان عصر یکشنبه در دیدار با استاندار گلستان، ضمن تبریک انتخاب دکتر صادقلو به عنوان استاندار گلستان و گرامی داشت هفته بسیج و واقعه پنجم آذر، خواستار پیگیری جدی مسئولان برای ثبت ملی این واقعه تاریخی در تقویم رسمی کشور شد.



نبی هزار جریبی در ادامه با اشاره به عدم حضور پنج تن از اعضای شورا در این نشست گفت: تعدادی از اعضای هیات رئیسه شورا پیگیر صدور حکم شهردار گرگان در وزارت کشور هستند و به این جهت موفق به حضور استانداری نشدند.



این عضو شورا در ادامه از استاندار گلستان خواست پیگیری خود را برای تعیین تکلیف شهردار منتخب از طریق مقامات بالادست ادامه دهند تا هرچه زودتر شاهد ساماندهی مدیریت شهری و اجرای طرح و برنامه های جدید در شهرداری باشیم.



محمدرضا سبطی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه وظیفه شورا و شهرداری ایجاد نظم شهری با کمک سازمان شهرداری ها است گفت: در دوره های قبلی شورا که از مساعدت های سازمان شهرداری ها بهره چندانی نبرده ایم و امیدواریم در این دوره شاهد تحولاتی در این خصوص باشیم.



رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی، حقوقی و پاسخگویی شورا در ادامه قانون تجمیع عوارض را در برخی از موارد به ضرر مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: به استناد تبصره يكم ماده پنجم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و چگونگي برقراري و وصول عوارض و سايروجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي موسوم به قانون تجميع عوارض در تاریخ 22/10/ 1381 مصوب شد.



وی با بیان اینکه در شهر گرگان 3500 هکتار محدوده شهری و 1500 هکتار حریم داریم، اظهار داشت: استفاده مناسب از این ظرفیت نیاز به مساعدت و استفاده از اعتبارات ملی به خصوص در بحث عبور و مرور دارد.



عبدالرضا چراغعلی نیز در ادامه این نشست حضور استاندار جدید در گلستان را موجب توسعه و حرکت و امیدی دوباره در مردم استان دانست و خاطر نشان: روند حرکت و توسعه در استان از سالهای گذشته بسیار کند شده و این موضوع باعث شده است که مردم باورهای مشارکت خود را در پروژه های از دست داده اند.



این عضو شورا اجرای نامطلوب در پروژه های پتروشیمی و راه آهن را موجب دلسردی و ناامیدی در مردم معرفی کرد و حل این موضوع را نیازمند تلنگر و امیدی دوباره در مردم دانست و آن را نیازمند یک کار جهادی و نهضت عمومی توسط تمام مسئولان استانی عنوان کرد.



سید محمد قدس مفیدی با مقایسه بودجه گرگان و مشهد سهم سرانه مردم این شهر را در بحث های فرهنگی، خدماتی و فضای سبز بسیار ناچیز عنوان کرد و گفت: توسعه شهری گرگان بیش از هر چیز نیازمند جذب سرمایه گذار و همکاری مناسب ارگان ها در صدور مجوزهای پروژه های زیرساختی و گردشگری است.



زهرا نورا دیگر عضو حاضر در این نشست نیز بحث مدیریت واحد شهری را مطرح و این موضوع را یکی از موراد کمتر مورد توجه قرار گرفته شده، عنوان کرد و گفت:استاندار محترم می تواند با برقراری ارتباط و تعامل بین شهرداری و دستگاه های زیربط در جلسات شورای اداری این موضوع را پیگیری نماید.



رئیس کمیسیون اداری و مالی شورای شهر در ادامه تقویت ارتباطات و تعاملات بین دستگاهی را یکی از راهکارهای مناسب در توسعه شهری دانست و افزود: با تقویت تعاملات می توانیم در اجرای پروژه های مشارکتی نیز گام های موثری برداریم.



دکتر مهران فدوی نیز در ادامه با بیان اینکه دید شورای چهارم دید توسعه است، تصریح کرد: توسعه در دو بخش پایدار و ناپایدار تعریف می شود که با توسعه پایدار می توان بسیاری از معضلات شهری را پوشش داد.



رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا همچنین توسعه صنایع شهری از جمله صنعت ساخت و ساز و گردشگری را نیازمند زمینه سازی مناسب دانست و پرداختن به معضلات ترافیک به عنوان یکی از مهمترین معضلات شهری گرگان را اولین زیرساخت مورد نیاز در این خصوص عنوان کرد.



محمدابراهیم جرجانی نیز در ادامه این نشست طرح استقبال از بهار را با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز عنوان و در این خصوص اظهار داشت: برای جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری باید در این خصوص از همین حالا برنامه ریزی شود تا شاهد فضا سازی مناسب سطح شهر برای ایام نوروز و بهار باشیم.



رئیس کمیسیون خدمات شهری، فضای سبز و زیست شهری شورا در این خصوص بر تلاش و همکاری همه دستگاه های اجرایی تاکید و استفاده از فضای گردشگری موجود مثل النگدره و ناهارخوران را برای زیرسازی طرح های استقبال از بهار ضروری دانست.



علی کلاتی، عضو چهار دوره شورای شهر نیز در ادامه این نشست به درازا کشیده شدن اجرای طرح آفتاب در خیابان سرخواجه را موجب از بین رفتن انگیزه مشارکت شهروندان در پروژه های عمرانی عنوان و خاطر نشان کرد: فرار سرمایه گذار از استان به دلیل دیدگاه های بسته و بورکراسی پیچیده اداری یکی از معضلات موجود برای توسعه شهری است.



وی ادامه داد: برای حل بروکراسی پیچیده اداری در بحث سرمایه گذاری باید کمیته ویژه تشکیل شود تا سرمایه گذار درگیر بروکراسی اداری نشود و طرح های سرمایه گذاری با سرعت بیشتری قابلیت اجرایی پیدا کند.



این عضو شورا همچنین خواستار پیگیری طرح تله کابین، حل معضلات فاضلاب شهری در محور هزارپیچ و پارکینگ المان میدان بسیج توسط استاندار گلستان شد.



استاندار گلستان نیز در ادامه این نشست پس از شنیدن اظهار نظرات اعضای شورای شهر ضمن گرامی داشت هفته بسیج و واقعه 5 آذر، گفت: شورای شهر یک جمع عقول است که مردم آنها را برای حل مشکلات خود انتخاب کردند.



دکتر حسن صادقلو با بیان اینکه شوراها در استان و کشور به طور صحیح مدیریت نشدند، افزود: این موضوع از ضعف مدیریت کلان کشوری بود که شوراها و شهرداری ها را به عنوان نقطه تحول ندیدند و این در حالی است که مردم اولین تغییر و توسعه را در مراکز شهری خود احساس می کنند.



وی همچنین بر مشخص کردن مطالبات و وظایف دوجانبه بین شورای شهر و استانداری تاکید و خاطر نشان کرد: این نوع نشست های مشترک باید هدفمند شود و از طریق آنها نتایج مثمر ثمری حاصل شود، بنابراین باید نسبت کاری خودمان را در یک سند تحول بر اساس شاخص ها و مطالبات تعریف کنیم.



استاندار گلستان در پاسخ به موارد مطرح شده توسط اعضای شورا، پتروشمی را یک مطالبه عمومی دانست که قریب به یک ششم استان سهامدار آن بوده و به این مسئله حساسیت دارند و ما در حال حاضر در حال بررسی صرفه و صلاح ملت از اجرایی شدن این پروژه هستیم.



دکتر صادقلو بروکراسی پیچیده برای سرمایه گذاری شهری را نیز از جمله معضلات مدیریتی دانست و خاطر نشان کرد: ما دولت و مدیریتی را تحویل گرفتیم که نه تنها سرمایه ای ندارد بلکه بدهکار هم می باشد و برای رفع مشکلات موجود نیاز به وقت و هزینه ای گزاف داریم.



وی در خصوص مشکلات مربوط به راه سازی و راه آهن گرگان گفت: برای این موضوع ما ایجاد مجمع استانداران شمال کشور را برای حل مشکلات مشترک پیشنهاد دادیم و پیگیر این موضوع می باشیم.



استاندار گلستان همچنین در خصوص صدور حکم شهردار گرگان گفت: پیگیری های لازم در این زمینه توسط استانداری نیز انجام شده و بر اساس گزارش های رسیده پرونده ایشان در وزارت کشور مورد تایید قرار گرفت و در حال حاضر موضوع بازخریدی ایشان در هیات دولت مورد بحث است.



گفتنی است اعضای شورای شهر در ادامه این نشست با علی اصغر طهماسبی معاون سیاسی امنیتی استانداری که با حضور علی مرگدری معاونت برنامه ریزی استانداری همراه بود، نیز دیدار کردند.