به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه 10 آذرماه در ادامه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل انجمن سینمای جوان در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراسم معارفه حسین مسافر آستانه به عنوان مدیرعامل جدید رسانه های تصویری نیز انجام شد.

مسافر آستانه در ابتدای صحبت های خود گفت: در ابتدا لازم می دانم از زحمات آقای اسداللهی که با حفظ سمت در دورانی که موسسه رسانه های تصویری فاقد مدیریت بود این مهم را به درستی انجام دادند، تشکر کنم. زمانی که موسسه رسانه های تصویری در سال 1371 توسط آقای علی لاریجانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت به ثبت رسید، مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد تا خدمات شایسته ای را در این زمینه ارائه دهد.

مدیرعامل جدید رسانه های تصویری یادآور شد: یکی از کارکردهای رسانه های تصویری این است که در کنار سینما بماند و دست این هنر صنعت را بگیرد و خدمات شایسته ای را در این عرصه ارائه دهد. مهمترین هدف رسانه های تصویری بسط و گسترش نمایش خانگی است و باید از طرق مختلف به این مهم دست پیدا کرد.

مسافر آستانه در پایان سخنن خود حمایت از صنوف و توجه به اصناف مختلف فعال در راستای سینما در حوزه تولید و پس از تولید را از جمله وظایف رسانه های تصویری دانست و گفت: در این راستا بدون هیچ نگاه خط‌کشی شده پیش خواهیم رفت و سعی می کنیم نگاه عادلانه ای را در عرصه خدمت گزاری، در سرلوحه فعالیت های خود قرار دهیم.

سپس حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی نیز با اشاره به اینکه مراسم معارفه حسین مسافرآستانه در حال برگزاری است، گفت: ای کاش محمدرضا عباسیان مدیرعامل پیشین این موسسه اینجا حضور داشت تا از او نیز تجلیل می کردیم.

رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: حسین مسافرآستانه نام آشنایی برای اهالی فرهنگ و هنر است. هر چند عمده فعالیت های این مدیر در عرصه تئاتر بوده اما مرز بین تئاتر و سینما باریک است و تئاتر همیشه به سینما خدمت کرده است. شاهد بوده ایم که بهترین های سینما همواره از دل تئاتر بیرون آمدند. امیدوارم حسین مسافرآستانه و محمد حیدری که از مدیران و فعالان در عرصه تئاتر هستند به عنوان نمایندگان این عرصه بتوانند خدمات شایسته ای را در حوزه سینما به ثمر برسانند.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: موسسه رسانه های تصویری قرار است رفیق، یار و در کنار بخش خصوصی باشد. من امیدوارم در مدت زمان کوتاه مدیریتی که در اختیار داریم، بتوانیم نام نیکی در عرصه سینما با نام سینمای امید، از خود به جای بگذاریم.