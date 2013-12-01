"وین رونی" منچستریونایتد را از شکست مقابل تاتنهام نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال من یونایتد عصر امروز یکشنبه در زمین تاتنهام با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل این تیم متوقف شد. تاتنهام در دقیقه 18 از روی ضربه کاشته "کیل واکر" به گل رسید. در دقیقه 32 "وین رونی" از روی اشتباه مدافعان تاتنهام، بازی را به تساوی کشید.

در دقیقه 54 دوباره این میزبان بود که با شوت زیبای ساندرو از من یونایتد پیش افتاد اما وین رونی سه دقیقه بعد و این بار از روی نقطه پنالتی، بازی را به تساوی کشید.

رقابتهای هفته سیزدهم با دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* هال سیتی - لیورپول

* چلسی - ساوتهمپتون

* منچسترسیتی - سوانزی

جدول رده بندی:

1- آرسنال 31 امتیاز

2- لیورپول 24 امتیاز - یک بازی کمتر

3- چلسی 24 امتیاز - یک بازی کمتر

4- اورتون 24 امتیاز

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8- منچستریونایتد 22 امتیاز

9- تاتنهام 21 امتیاز

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18- فولام 10 امتیاز

19- ساندرلند 8 امتیاز

20- کریستال پالاس 7 امتیاز